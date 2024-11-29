Искусственный интеллект стали использовать для создания подарочных карт

Posted 29 ноября, 11:38
Published 29 ноября, 11:38
Modified 29 ноября, 11:56
Updated 29 ноября, 11:56
Как выяснил Город55, «Золотое Яблоко» стало использовать нейросети для создания подарочных карт. С помощью технологии YandexART покупатели могут оформлять сертификаты с индивидуальным дизайном, отражающим личные предпочтения.
Процесс оформления включает создание текстового запроса, который помогает нейросети понять пожелания пользователя. Среди примеров запросов — «пилатес-котики» и «гламурная картошка с макияжем», а также капибары и герои поп-культуры. YandexART распознает множество культурных объектов, включая мемы и персонажей из кино.
Нейросеть предлагает покупателю три варианта дизайна сертификата, а также сохраняет стандартные обложки и цветовые варианты.
Эта функция сейчас доступна в интернет-магазине и вскоре появится в мобильных приложениях.