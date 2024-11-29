Хоценко сообщил о завершении ремонта на трассе Омск — Муромцево — Седельниково

Posted 29 ноября, 07:28
Published 29 ноября, 07:28
Modified 29 ноября, 07:31
Updated 29 ноября, 07:31
В Омской области завершены работы на двух отрезках трассы Омск — Муромцево — Седельниково, которые ремонтировались в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, что проект направлен на повышение безопасности и качества дорожной инфраструктуры региона.
За весь период реализации нацпроекта удалось обновить 89,6 км дорожного покрытия на протяжении всей трассы. В этом году подрядчик, ООО «Стройтраст», завершил модернизацию ещё 2,5 км дороги.
Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, в ходе работ было обновлено дорожное полотно, укреплены обочины, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.