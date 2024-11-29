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Posted 29 ноября, 07:28

Published 29 ноября, 07:28

Modified 29 ноября, 07:31

Updated 29 ноября, 07:31

Хоценко сообщил о завершении ремонта на трассе Омск — Муромцево — Седельниково

Хоценко сообщил о завершении ремонта на трассе Омск — Муромцево — Седельниково

29 ноября 2024, 07:28
Фото: Пресс-служба правительства Омской области.
Работы проведены по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на участках 252 — 253 км и 275 — 276 км в границах Муромцевского и Седельниковского районов.

В Омской области завершены работы на двух отрезках трассы Омск — Муромцево — Седельниково, которые ремонтировались в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Напомним, что проект направлен на повышение безопасности и качества дорожной инфраструктуры региона.

За весь период реализации нацпроекта удалось обновить 89,6 км дорожного покрытия на протяжении всей трассы. В этом году подрядчик, ООО «Стройтраст», завершил модернизацию ещё 2,5 км дороги.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, в ходе работ было обновлено дорожное полотно, укреплены обочины, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

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#Диана Рязанцева
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