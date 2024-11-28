Зоопарк обновил вольер для Думки. Омская медведица выйдет из карантина в декабре

Новый вольер для медведицы значительно улучшили: в нём появились современные укрытия, а чаша бассейна была модернизирована. На данный момент бассейн покрыт льдом, и сотрудники зоопарка не планируют специально делать прорубь. Однако, если Думка захочет самостоятельно разбить лёд, ей не будут мешать. Это решение приняли, чтобы дать медведице возможность проявить свои естественные инстинкты и адаптироваться к новым условиям.