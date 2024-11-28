gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 11:46

Published 28 ноября, 11:46

Modified 28 ноября, 11:48

Updated 28 ноября, 11:48

В Омске медведицу вскоре вернут в обновленный вольер

Зоопарк обновил вольер для Думки. Омская медведица выйдет из карантина в декабре

28 ноября 2024, 11:46
Фото: 1MI.

В Омске медведицу вскоре вернут в обновленный вольер

В Большереченском зоопарке завершится карантин для белой медведицы Думки. С 1 декабря посетители смогут увидеть её.

В Большереченском зоопарке завершается период карантина для белой медведицы по имени Думка. Уже с 1 декабря посетители смогут увидеть её в новом вольере. Однако, чтобы не создавать дополнительного стресса для животного, зоопарк решил не устраивать специальное мероприятие в честь этого события.

Думка родилась на острове Врангеля, но с раннего возраста находилась под опекой людей, так как ее мама рано умерла. Сейчас ей 19 лет, а в декабре Думка также отпразднует свой 20-й день рождения.

Новый вольер для медведицы значительно улучшили: в нём появились современные укрытия, а чаша бассейна была модернизирована. На данный момент бассейн покрыт льдом, и сотрудники зоопарка не планируют специально делать прорубь. Однако, если Думка захочет самостоятельно разбить лёд, ей не будут мешать. Это решение приняли, чтобы дать медведице возможность проявить свои естественные инстинкты и адаптироваться к новым условиям.

Напомним, что ранее в Большереченском зоопарке прошёл конкурс, где выбрали имя для детёныша яка с отметиной на лбу. В результате голосования, завершившегося 25 ноября, малыша назвали Гром.

Конкурс завершился: в омском зоопарке детёнышу яка дали имя Гром
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Карантин#Новости#Большереченский зоопарк#Медведь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика