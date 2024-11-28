Зоопарк обновил вольер для Думки. Омская медведица выйдет из карантина в декабре

Posted 28 ноября, 11:46
Published 28 ноября, 11:46
Modified 28 ноября, 11:48
Updated 28 ноября, 11:48
В Большереченском зоопарке завершается период карантина для белой медведицы по имени Думка. Уже с 1 декабря посетители смогут увидеть её в новом вольере. Однако, чтобы не создавать дополнительного стресса для животного, зоопарк решил не устраивать специальное мероприятие в честь этого события.
Думка родилась на острове Врангеля, но с раннего возраста находилась под опекой людей, так как ее мама рано умерла. Сейчас ей 19 лет, а в декабре Думка также отпразднует свой 20-й день рождения.
Новый вольер для медведицы значительно улучшили: в нём появились современные укрытия, а чаша бассейна была модернизирована. На данный момент бассейн покрыт льдом, и сотрудники зоопарка не планируют специально делать прорубь. Однако, если Думка захочет самостоятельно разбить лёд, ей не будут мешать. Это решение приняли, чтобы дать медведице возможность проявить свои естественные инстинкты и адаптироваться к новым условиям.
Напомним, что ранее в Большереченском зоопарке прошёл конкурс, где выбрали имя для детёныша яка с отметиной на лбу. В результате голосования, завершившегося 25 ноября, малыша назвали Гром.