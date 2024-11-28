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Posted 28 ноября, 13:35

Published 28 ноября, 13:35

Modified 28 ноября, 13:35

Updated 28 ноября, 13:35

Иллюстрация

Закрывайте окна: в Омской области продлили режим НМУ

28 ноября 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Неблагоприятные метеоусловия будут сохранятся до утра 29 ноября.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области снова продлили режим «черного неба».

Режим НМУ — время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности будут сохраняться до 11:00 29 ноября. В это время не рекомендуется долго находиться на улице и оставлять окна открытыми.

Напомним, что в начале ноября в воздухе на территории Омской области обнаружили почти трехкратное превышение содержания углерода.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Режим нму#Нму#Загрязнение атмосферного воздуха
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