Закрывайте окна: в Омской области продлили режим НМУ

Posted 28 ноября, 13:35
Published 28 ноября, 13:35
Modified 28 ноября, 13:35
Updated 28 ноября, 13:35
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области снова продлили режим «черного неба».
Режим НМУ — время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности будут сохраняться до 11:00 29 ноября. В это время не рекомендуется долго находиться на улице и оставлять окна открытыми.
Напомним, что в начале ноября в воздухе на территории Омской области обнаружили почти трехкратное превышение содержания углерода.