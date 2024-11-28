Закрывайте окна: в Омской области продлили режим НМУ

Режим НМУ — время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности будут сохраняться до 11:00 29 ноября. В это время не рекомендуется долго находиться на улице и оставлять окна открытыми.