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Posted 28 ноября, 05:54

Published 28 ноября, 05:54

Modified 28 ноября, 05:56

Updated 28 ноября, 05:56

Электробайки из Омска отправятся в зону СВО

Все для фронта. В зону СВО начали отправлять электробайки из Омска

28 ноября 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney.

Электробайки из Омска отправятся в зону СВО

На данный момент в зону СВО отправлено уже 13 байков.

Как сообщил в интервью для РБК Омск директор компании «Марс Байк» Петр Мельников, в настоящее время производятся три модели мотоциклов: Mars Bike Original, Ultra и Ultra Plus, причем последняя из них представляет собой трехколесный мотоцикл.

Байки используются для разнообразных задач, включая разминирование, доставка материалов и транспортировка стройматериалов. По словам директора компании, заказы поступили от фонда «Батальон», который оказывает поддержку военнослужащим на фронте.

Цена трехколесных байков начинается с 180 тысяч рублей, и отзывы от бойцов, по словам директора, в целом положительные. Компания также планирует усовершенствовать свою модель, добавив дополнительные ручки и опоры для пассажиров, чтобы повысить комфорт и безопасность. В будущем «Марс Байк» надеется наладить сотрудничество с Министерством обороны России, если возникнет такая потребность.

В 2024 году компания выпустила около 150 электробайков, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На следующий год «Марс Байк» планирует производить около 600 таких транспортных средств. При этом производственные мощности позволяют говорить и о более высоких цифрах. Однако, как Петр Мельников, для дальнейшего роста нужны инвестиции, поскольку высокие кредитные обязательства создают сложности в развитии бизнеса.

#Диана Рязанцева#Омск#Инвестиции#Производство#Военнослужащие
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