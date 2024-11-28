Все для фронта. В зону СВО начали отправлять электробайки из Омска

Posted 28 ноября, 05:54
Published 28 ноября, 05:54
Modified 28 ноября, 05:56
Updated 28 ноября, 05:56
Как сообщил в интервью для РБК Омск директор компании «Марс Байк» Петр Мельников, в настоящее время производятся три модели мотоциклов: Mars Bike Original, Ultra и Ultra Plus, причем последняя из них представляет собой трехколесный мотоцикл.
Байки используются для разнообразных задач, включая разминирование, доставка материалов и транспортировка стройматериалов. По словам директора компании, заказы поступили от фонда «Батальон», который оказывает поддержку военнослужащим на фронте.
Цена трехколесных байков начинается с 180 тысяч рублей, и отзывы от бойцов, по словам директора, в целом положительные. Компания также планирует усовершенствовать свою модель, добавив дополнительные ручки и опоры для пассажиров, чтобы повысить комфорт и безопасность. В будущем «Марс Байк» надеется наладить сотрудничество с Министерством обороны России, если возникнет такая потребность.
В 2024 году компания выпустила около 150 электробайков, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На следующий год «Марс Байк» планирует производить около 600 таких транспортных средств. При этом производственные мощности позволяют говорить и о более высоких цифрах. Однако, как Петр Мельников, для дальнейшего роста нужны инвестиции, поскольку высокие кредитные обязательства создают сложности в развитии бизнеса.