Все для фронта. В зону СВО начали отправлять электробайки из Омска

В 2024 году компания выпустила около 150 электробайков, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На следующий год «Марс Байк» планирует производить около 600 таких транспортных средств. При этом производственные мощности позволяют говорить и о более высоких цифрах. Однако, как Петр Мельников, для дальнейшего роста нужны инвестиции, поскольку высокие кредитные обязательства создают сложности в развитии бизнеса.