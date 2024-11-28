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Posted 28 ноября, 10:09

Published 28 ноября, 10:09

Modified 28 ноября, 10:12

Updated 28 ноября, 10:12

Виталий Хоценко рассказал о ходе и планах развития здравоохранения в регионе

Виталий Хоценко рассказал о ходе и планах развития здравоохранения в регионе

28 ноября 2024, 10:09
Фото: Сергей Мельников.
Губернатор Виталий Хоценко 28 ноября выступил с посланием к депутатам Законодательного Собрания, в котором рассказал о ходе и планах развития здравоохранения в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, Виталий Хоценко заявил, что в рамках программы по строительству ФАПов и врачебных амбулаторий в отдаленных населенных пунктах завершается возведение трех объектов. В 2025 году будет построено еще 15.

В текущем году проводится капитальный ремонт 78 медицинских учреждений, а на следующий год запланировано обновление 118 объектов, включая больницы, поликлиники и ФАПы.

Важной частью работы является обновление автопарка скорой помощи и транспортных средств для первичного звена здравоохранения.

«На эти мероприятия за пять лет направлено около 1 млрд рублей: приобрели 208 автомобилей скорой медицинской помощи и более 300 машин для доставки медработников к пациентам. Несмотря на серьезные результаты, потребность в обновлении автопарка сохраняется, особенно в городе», — отметил губернатор Омской области.

Виталий Хоценко сообщил, что на Омской автобазе здравоохранения состояние многих машин неудовлетворительное, и около 120 автомобилей нуждаются в замене. Губернатор обратился к Денису Мантурову, первому заместителю председателя Правительства РФ, с просьбой о поддержке.

В 2025 году Хоценко ставит задачу полностью обновить парк автомобилей скорой помощи, отметив, что Омская область лидирует по объему федеральной поддержки в этом направлении.

Также важным приоритетом является кадровое обеспечение сферы здравоохранения. С 1 сентября 2024 года в некоторых омских школах будут открыты «медицинские классы» для старшеклассников. В пилотном режиме организовано трудоустройство ординаторов второго года обучения на должности врачей-стажеров. А с 1 февраля этого года целевое обучение доступно по специальности «Сестринское дело».

#Диана Рязанцева#Омская область#Здравоохранение#Денис Мантуров#Сестринское дело#Медицинские учреждения
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