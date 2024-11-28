Виталий Хоценко рассказал о ходе и планах развития здравоохранения в регионе

Также важным приоритетом является кадровое обеспечение сферы здравоохранения. С 1 сентября 2024 года в некоторых омских школах будут открыты «медицинские классы» для старшеклассников. В пилотном режиме организовано трудоустройство ординаторов второго года обучения на должности врачей-стажеров. А с 1 февраля этого года целевое обучение доступно по специальности «Сестринское дело».