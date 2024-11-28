Виталий Хоценко рассказал о ходе и планах развития здравоохранения в регионе

Posted 28 ноября, 10:09
Published 28 ноября, 10:09
Modified 28 ноября, 10:12
Updated 28 ноября, 10:12
Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, Виталий Хоценко заявил, что в рамках программы по строительству ФАПов и врачебных амбулаторий в отдаленных населенных пунктах завершается возведение трех объектов. В 2025 году будет построено еще 15.
В текущем году проводится капитальный ремонт 78 медицинских учреждений, а на следующий год запланировано обновление 118 объектов, включая больницы, поликлиники и ФАПы.
Важной частью работы является обновление автопарка скорой помощи и транспортных средств для первичного звена здравоохранения.
«На эти мероприятия за пять лет направлено около 1 млрд рублей: приобрели 208 автомобилей скорой медицинской помощи и более 300 машин для доставки медработников к пациентам. Несмотря на серьезные результаты, потребность в обновлении автопарка сохраняется, особенно в городе», — отметил губернатор Омской области.
Виталий Хоценко сообщил, что на Омской автобазе здравоохранения состояние многих машин неудовлетворительное, и около 120 автомобилей нуждаются в замене. Губернатор обратился к Денису Мантурову, первому заместителю председателя Правительства РФ, с просьбой о поддержке.
В 2025 году Хоценко ставит задачу полностью обновить парк автомобилей скорой помощи, отметив, что Омская область лидирует по объему федеральной поддержки в этом направлении.
Также важным приоритетом является кадровое обеспечение сферы здравоохранения. С 1 сентября 2024 года в некоторых омских школах будут открыты «медицинские классы» для старшеклассников. В пилотном режиме организовано трудоустройство ординаторов второго года обучения на должности врачей-стажеров. А с 1 февраля этого года целевое обучение доступно по специальности «Сестринское дело».