В вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки

Posted 28 ноября, 12:32
Published 28 ноября, 12:32
Modified 28 ноября, 12:32
Updated 28 ноября, 12:32
Сегодня вечером на омских дорогах образовались 7-балльные пробки, движение оказалось затруднено как в центральной части города, так и в отдаленных районах.
Сложнее всего ситуация, традиционно, на центральных магистралях. В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Фрунзе, Пушкина и проспект Карла Маркса. Из-за ДТП пробки образовались на улицах Маршала Жукова, Красном Пути и Герцена.
Проблемы с движением возникли и на Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе, заторы на этом участке связаны с пробкой на близлежащей улице Масленникова. Также «красным» подсвечен перекресток Герцена с 24-й Северной, улицы 4-я Челюскинцев и 21-я Амурская в Амуре.
Спокойнее сегодня на Левом берегу и в Нефтяниках, где в часы-пик ситуация складывается тяжелее всего. В Советском округе пробки наблюдаются на пересечении улицы Заозерной с проспектами Королева и Менделеева, а в Кировском — на 3-й Енисейской, 70 лет Октября и Дианова.
Напомним, что ранее в департаменте транспорта омской мэрии рассказали, что на омском мосту у Телецентра во время капитального ремонта начнут временный демонтаж трамвайных рельс.