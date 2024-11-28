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Posted 28 ноября, 12:32

Published 28 ноября, 12:32

Modified 28 ноября, 12:32

Updated 28 ноября, 12:32

В вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки

В вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки

28 ноября 2024, 12:32
Фото: 1MI.
Сложнее всего ситуация на центральных улицах Омска.

Сегодня вечером на омских дорогах образовались 7-балльные пробки, движение оказалось затруднено как в центральной части города, так и в отдаленных районах.

Сложнее всего ситуация, традиционно, на центральных магистралях. В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Фрунзе, Пушкина и проспект Карла Маркса. Из-за ДТП пробки образовались на улицах Маршала Жукова, Красном Пути и Герцена.

Проблемы с движением возникли и на Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе, заторы на этом участке связаны с пробкой на близлежащей улице Масленникова. Также «красным» подсвечен перекресток Герцена с 24-й Северной, улицы 4-я Челюскинцев и 21-я Амурская в Амуре.

Спокойнее сегодня на Левом берегу и в Нефтяниках, где в часы-пик ситуация складывается тяжелее всего. В Советском округе пробки наблюдаются на пересечении улицы Заозерной с проспектами Королева и Менделеева, а в Кировском — на 3-й Енисейской, 70 лет Октября и Дианова.

Фото: Яндекс Карты

Напомним, что ранее в департаменте транспорта омской мэрии рассказали, что на омском мосту у Телецентра во время капитального ремонта начнут временный демонтаж трамвайных рельс.

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