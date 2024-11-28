В вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки

Спокойнее сегодня на Левом берегу и в Нефтяниках, где в часы-пик ситуация складывается тяжелее всего. В Советском округе пробки наблюдаются на пересечении улицы Заозерной с проспектами Королева и Менделеева, а в Кировском — на 3-й Енисейской, 70 лет Октября и Дианова.