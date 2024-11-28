В Омске в ЖК «Зелёная Река» появятся зарядные станции для электромобилей

Одним из нововведений строительства станет установка сети зарядных станций для электромобилей. На данный момент ведутся подготовительные работы. Планируется, что сеть будет включать восемь зарядных станций переменного тока, произведённых российской компанией Sitronics Electro, входящей в состав Sitronics Group. Эти станции оснастят коннекторами Type2 и GB/T (AC), что позволит заряжать большинство электромобилей и гибридов.