В Омске в ЖК «Зелёная Река» появятся зарядные станции для электромобилей

Posted 28 ноября, 06:46
Published 28 ноября, 06:46
Modified 28 ноября, 06:48
Updated 28 ноября, 06:48
В Омске продолжается активное развитие ЖК «Зелёная Река». Этот проект направлен на создание комфортной среды, где все необходимые объекты инфраструктуры будут находиться в пределах 15-минутной доступности.
Одним из нововведений строительства станет установка сети зарядных станций для электромобилей. На данный момент ведутся подготовительные работы. Планируется, что сеть будет включать восемь зарядных станций переменного тока, произведённых российской компанией Sitronics Electro, входящей в состав Sitronics Group. Эти станции оснастят коннекторами Type2 и GB/T (AC), что позволит заряжать большинство электромобилей и гибридов.
Установку и техническое обслуживание зарядных станций будет осуществлять филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго».
Новые зарядные станции будут обслуживать жителей 14 домов и разместят на улице, на стенах трансформаторных подстанций. В будущем планируется установить ещё 20 подобных устройств.
Согласно данным агентства «Автостат», в настоящее время в Омске функционирует более 50 электрозарядных станций, и их количество продолжает расти.
Напомним, что ранее в жилом квартале «Зеленая Река» появился новый памп-трек. В этом современном спортивном сооружении жители и гости могут заниматься скейтбордингом, катанием на роликах, самокатах и BMX-велосипедах.