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Posted 28 ноября, 14:46

Published 28 ноября, 14:46

Modified 28 ноября, 16:05

Updated 28 ноября, 16:05

В Омске поговорили о перспективах развития малого и среднего бизнеса

В Омске поговорили о перспективах развития малого и среднего бизнеса

28 ноября 2024, 14:46
Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк.
В форуме приняли участие предприниматели, банки и власть.

На съезде «Опоры России» Сбер представил возможности и продукты для малого и среднего бизнеса. В форуме приняли участие больше 450 предпринимателей со всей страны, а также представители банков и власти.

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«Мы рады видеть, что российские предприниматели продолжают развиваться и открывать новые горизонты для своего бизнеса. Наша цель — предоставить им все необходимые инструменты и ресурсы для успешного старта и дальнейшего роста. Сбербанк всегда готов поддержать тех, кто стремится к развитию и успеху», — рассказала Наталья Корнева.

Согласно последним данным, количество индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса (МСП) в России продолжает расти. На сегодняшний день их общее число составляет 6,1 миллиона человек, увеличившись на 4,7% по сравнению с предыдущими показателями. Самыми популярными направлениями для ведения бизнеса остаются: розничная торговля, транспортировка и хранение и оптовая торговля.

#Ольга Скворцова#Омск#Малый бизнес#Рынок#Сбербанк#Форум#Транспортировка#Предприниматели#Оптовая торговля
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