В Омске поговорили о перспективах развития малого и среднего бизнеса

На съезде «Опоры России» Сбер представил возможности и продукты для малого и среднего бизнеса. В форуме приняли участие больше 450 предпринимателей со всей страны, а также представители банков и власти.



Управляющая Омским отделением Сбера Наталья Корнева рассказала об использовании AI-технологий в предложениях для бизнес-сегмента