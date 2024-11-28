В Омске поговорили о перспективах развития малого и среднего бизнеса

Posted 28 ноября, 14:46
Published 28 ноября, 14:46
Modified 28 ноября, 16:05
Updated 28 ноября, 16:05
На съезде «Опоры России» Сбер представил возможности и продукты для малого и среднего бизнеса. В форуме приняли участие больше 450 предпринимателей со всей страны, а также представители банков и власти.
Управляющая Омским отделением Сбера Наталья Корнева рассказала об использовании AI-технологий в предложениях для бизнес-сегмента
«Мы рады видеть, что российские предприниматели продолжают развиваться и открывать новые горизонты для своего бизнеса. Наша цель — предоставить им все необходимые инструменты и ресурсы для успешного старта и дальнейшего роста. Сбербанк всегда готов поддержать тех, кто стремится к развитию и успеху», — рассказала Наталья Корнева.
Согласно последним данным, количество индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса (МСП) в России продолжает расти. На сегодняшний день их общее число составляет 6,1 миллиона человек, увеличившись на 4,7% по сравнению с предыдущими показателями. Самыми популярными направлениями для ведения бизнеса остаются: розничная торговля, транспортировка и хранение и оптовая торговля.