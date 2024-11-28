В Омске на мосту у Телецентра планируют сделать подсветку

Отметим, что на Ленинградском мосту также в этом году появилась подсветка. У нее пять режимов работы: повседневный, для выходных дней, новогодний, с триколором в дни государственных праздников и праздничный — в честь 23 Февраля, 8 Марта, Дня Победы и Дня города.