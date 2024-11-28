gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 08:09

Published 28 ноября, 08:09

Modified 28 ноября, 09:06

Updated 28 ноября, 09:06

Иллюстрация

В Омске на мосту у Телецентра планируют сделать подсветку

28 ноября 2024, 08:09
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Она появится после капитального ремонта, который должен завершиться в 2026 году.

На мосту имени 60-летия ВЛСКМ планируют сделать подсветку. Она должна появиться по окончании капитального ремонта. Об этом сегодня, 28 ноября, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в ежегодном послании. Также глава региона сообщил, что со стороны Левобережья у моста проведут озеленение.

«Предстоит масштабная работа: планируется отремонтировать порядка 100 км автомобильных дорог, продолжить капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. С учётом опыта ремонта Ленинградского моста ставится задача организовать распределение транспортных потоков с минимальными неудобствами для участников движения. Объект дорожно-транспортной инфраструктуры введут в 2026 году», — добавил губернатор.

Отметим, что на Ленинградском мосту также в этом году появилась подсветка. У нее пять режимов работы: повседневный, для выходных дней, новогодний, с триколором в дни государственных праздников и праздничный — в честь 23 Февраля, 8 Марта, Дня Победы и Дня города.

Напомним, реконструкцией моста занимается фирма «Стройтраст». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.

Временный демонтаж рельсов: что изменится на омском мосту у Телецентра
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Мост#Ленинградский мост#Левобережье#Арман Акопян#Виталий Хоценко#Подсветка#Транспортные потоки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика