В Омске на мосту у Телецентра планируют сделать подсветку

Posted 28 ноября, 08:09
Published 28 ноября, 08:09
Modified 28 ноября, 09:06
Updated 28 ноября, 09:06
На мосту имени 60-летия ВЛСКМ планируют сделать подсветку. Она должна появиться по окончании капитального ремонта. Об этом сегодня, 28 ноября, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в ежегодном послании. Также глава региона сообщил, что со стороны Левобережья у моста проведут озеленение.
«Предстоит масштабная работа: планируется отремонтировать порядка 100 км автомобильных дорог, продолжить капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. С учётом опыта ремонта Ленинградского моста ставится задача организовать распределение транспортных потоков с минимальными неудобствами для участников движения. Объект дорожно-транспортной инфраструктуры введут в 2026 году», — добавил губернатор.
Отметим, что на Ленинградском мосту также в этом году появилась подсветка. У нее пять режимов работы: повседневный, для выходных дней, новогодний, с триколором в дни государственных праздников и праздничный — в честь 23 Февраля, 8 Марта, Дня Победы и Дня города.
Напомним, реконструкцией моста занимается фирма «Стройтраст». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.