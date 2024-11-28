С корабля в воду: омич переплыл Москву-реку в ноябрьский мороз

Posted 28 ноября, 03:22
Published 28 ноября, 03:22
Modified 28 ноября, 04:10
Updated 28 ноября, 04:10
Как сообщают в УТ МВД России по ЦФО, молодой человек отдыхал в компании друзей на борту теплохода. В какой-то момент он внезапно перелез через борт и прыгнул в реку. Несмотря на ледяную воду и течение, омич сумел достичь берега и скрыться в лесистой местности поблизости. Тем временем его друзья, обеспокоенные случившимся, обратились за помощью.
На видео, предоставленном столичной транспортной полицией, заметно, что в момент прыжка рядом стояли люди. Они были шокированы происходящим, однако никто не смог предотвратить необдуманный поступок.
Сам парень после изнурительного заплыва сумел добраться на берег. Оказавшись в районе Воробьевых гор, он с помощью прохожих позвонил знакомой и сообщил, где находится. Свидетели вызвали скорую помощь, которая позже госпитализировала юношу с переохлаждением. Отметим, что средняя температура Москвы-реки на сегодняшний день достигает трех градусов.
Столичная транспортная полиция провела проверку и выяснила, что омич нарушил правила транспортной безопасности. На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», которое предусматривает штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. А по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности» молодому человеку грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Напоминаем, что прыжки в холодную воду в условиях зимнего времени крайне опасны и могут привести к трагическим последствиям.
Этим летом в Омске из воды выловили обессиленного пловца. Мужчина чуть не утонул, пытаясь переплыть Иртыш в районе метромоста.