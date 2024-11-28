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Posted 28 ноября, 03:22

Published 28 ноября, 03:22

Modified 28 ноября, 04:10

Updated 28 ноября, 04:10

Омич спрыгнул с теплохода и переплыл Москву-реку

С корабля в воду: омич переплыл Москву-реку в ноябрьский мороз

28 ноября 2024, 03:22
Фото: Изображение Midjourney.

Омич спрыгнул с теплохода и переплыл Москву-реку

В конце ноября Москву потряс необычный случай: 19-летний житель Омска, находясь на круизном лайнере, прыгнул в холодные воды Москвы-реки и доплыл до берега. Происшествие произошло в районе Воробьевых гор.

Как сообщают в УТ МВД России по ЦФО, молодой человек отдыхал в компании друзей на борту теплохода. В какой-то момент он внезапно перелез через борт и прыгнул в реку. Несмотря на ледяную воду и течение, омич сумел достичь берега и скрыться в лесистой местности поблизости. Тем временем его друзья, обеспокоенные случившимся, обратились за помощью.

На видео, предоставленном столичной транспортной полицией, заметно, что в момент прыжка рядом стояли люди. Они были шокированы происходящим, однако никто не смог предотвратить необдуманный поступок.

Видео: УТ МВД России по ЦФО.

Сам парень после изнурительного заплыва сумел добраться на берег. Оказавшись в районе Воробьевых гор, он с помощью прохожих позвонил знакомой и сообщил, где находится. Свидетели вызвали скорую помощь, которая позже госпитализировала юношу с переохлаждением. Отметим, что средняя температура Москвы-реки на сегодняшний день достигает трех градусов.

Столичная транспортная полиция провела проверку и выяснила, что омич нарушил правила транспортной безопасности. На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», которое предусматривает штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. А по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности» молодому человеку грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Напоминаем, что прыжки в холодную воду в условиях зимнего времени крайне опасны и могут привести к трагическим последствиям.

Этим летом в Омске из воды выловили обессиленного пловца. Мужчина чуть не утонул, пытаясь переплыть Иртыш в районе метромоста.

Хотел переплыть реку. В Омске из воды выловили обессиленного пловца
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#Диана Рязанцева#Общество#Происшествия#Видео#Омск#Москва#Административная ответственность
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