С корабля в воду: омич переплыл Москву-реку в ноябрьский мороз

Столичная транспортная полиция провела проверку и выяснила, что омич нарушил правила транспортной безопасности. На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», которое предусматривает штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. А по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности» молодому человеку грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.