gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 03:28

Published 28 ноября, 03:28

Modified 28 ноября, 03:33

Updated 28 ноября, 03:33

Иллюстрация

Потребовалась помощь врачей. В Омске свора бездомных собак напала на ребенка

28 ноября 2024, 03:28
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

В Омске свора бродячих собак напала на 14-летнюю девочку

Животные покусали ноги юной омичке. Следком начал проверку по этому инциденту.

В Омске на улице Малиновского свора бродячих собака напала на 14-летнюю девочку. Об этом сообщили сегодня, 28 ноября, в региональном следкоме.

По предварительным данным, собаки покусали ребенку ноги. Девочке потребовалась медицинская помощь. Следком начал проверку инцидента.

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, действиям работников служб, ответственных за отлов бродячих животных, будет дана правовая оценка», — сообщили в следкоме.

Напомним, что в середине ноября также на улице Малиновского бездомная собака укусила местную жительницу за ногу. После этого случая на сотрудников мэрии возбудили «уголовку» по факту халатности. Городскую администрацию подозревают в ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области от укусов бездомных собак и других диких животных ежегодно страдают более трехсот местных жителей. Такие данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

Животные за год покусали больше 300 омичей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Ребенок#Соцсети#Собаки#Нападение#Проверка#Девочка#СК России#Следствие#Отлов животных#Медицинская помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика