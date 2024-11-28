Потребовалась помощь врачей. В Омске свора бездомных собак напала на ребенка

Напомним, что в середине ноября также на улице Малиновского бездомная собака укусила местную жительницу за ногу. После этого случая на сотрудников мэрии возбудили «уголовку» по факту халатности. Городскую администрацию подозревают в ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных.