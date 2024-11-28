Потребовалась помощь врачей. В Омске свора бездомных собак напала на ребенка

Posted 28 ноября, 03:28
Published 28 ноября, 03:28
Modified 28 ноября, 03:33
Updated 28 ноября, 03:33
В Омске на улице Малиновского свора бродячих собака напала на 14-летнюю девочку. Об этом сообщили сегодня, 28 ноября, в региональном следкоме.
По предварительным данным, собаки покусали ребенку ноги. Девочке потребовалась медицинская помощь. Следком начал проверку инцидента.
«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, действиям работников служб, ответственных за отлов бродячих животных, будет дана правовая оценка», — сообщили в следкоме.
Напомним, что в середине ноября также на улице Малиновского бездомная собака укусила местную жительницу за ногу. После этого случая на сотрудников мэрии возбудили «уголовку» по факту халатности. Городскую администрацию подозревают в ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области от укусов бездомных собак и других диких животных ежегодно страдают более трехсот местных жителей. Такие данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.