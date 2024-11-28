Пауза не затянулась: экс-глава Муромцевского района получил новую должность

Об отставке Девятерикова с поста главы Муромцевского района стало известно вчера, 27 ноября. Чиновник занимал эту должность 12 лет и ушел в отставку досрочно по собственному желанию. На своей странице в VK он разместил видеообращение, записанное на фоне икон в храме. В нем Девятериков выразил благодарность своей команде за годы совместной работы, подчеркнув важность ее вклада в развитие района.