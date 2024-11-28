Пауза не затянулась: экс-глава Муромцевского района получил новую должность

Posted 28 ноября, 08:24
Published 28 ноября, 08:24
Modified 28 ноября, 08:26
Updated 28 ноября, 08:26
Оглашая сегодня, 28 ноября, свое бюджетное послание, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал сразу о нескольких кадровых решениях. Город55 уже писал о новых главах 3 министерств; кроме того, новый руководитель появился в Главном управлении лесного хозяйства — им стал Вячеслав Девятериков.
Об отставке Девятерикова с поста главы Муромцевского района стало известно вчера, 27 ноября. Чиновник занимал эту должность 12 лет и ушел в отставку досрочно по собственному желанию. На своей странице в VK он разместил видеообращение, записанное на фоне икон в храме. В нем Девятериков выразил благодарность своей команде за годы совместной работы, подчеркнув важность ее вклада в развитие района.