gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 08:24

Published 28 ноября, 08:24

Modified 28 ноября, 08:26

Updated 28 ноября, 08:26

Пауза не затянулась: экс-глава Муромцевского района получил новую должность

Пауза не затянулась: экс-глава Муромцевского района получил новую должность

28 ноября 2024, 08:24
Фото: 1MI.
Вячеслав Девятериков возглавил Главное управление лесного хозяйства.

Оглашая сегодня, 28 ноября, свое бюджетное послание, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал сразу о нескольких кадровых решениях. Город55 уже писал о новых главах 3 министерств; кроме того, новый руководитель появился в Главном управлении лесного хозяйства — им стал Вячеслав Девятериков.

Об отставке Девятерикова с поста главы Муромцевского района стало известно вчера, 27 ноября. Чиновник занимал эту должность 12 лет и ушел в отставку досрочно по собственному желанию. На своей странице в VK он разместил видеообращение, записанное на фоне икон в храме. В нем Девятериков выразил благодарность своей команде за годы совместной работы, подчеркнув важность ее вклада в развитие района.

12 лет на посту: в Омской области глава района ушел в отставку
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Политика#Назначения#ГУЛХ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика