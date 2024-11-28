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Posted 28 ноября, 11:03

Published 28 ноября, 11:03

Modified 28 ноября, 11:06

Updated 28 ноября, 11:06

Новая кофейня Surf Coffee скоро появится в Омске

Основатель «Пряно-Румяно» откроет в Омске кофейню Surf Coffee

28 ноября 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney.

Новая кофейня Surf Coffee скоро появится в Омске

Вячеслав Лыков объявил о запуске первой кофейни международной сети Surf Coffee в Омске, преодолев первоначальные трудности с получением франшизы. Открытие запланировали на март следующего года.

В Омске намечается открытие новой кофейни. Основатель популярной сети пекарен и кондитерских «Пряно-Румяно» Вячеслав Лыков анонсировал запуск первой точки международной сети кофеен Surf Coffee в Омске. Дебютная кофейня расположится по адресу: Красный Путь 79.

В интервью на платформе Rutube он рассказал, что около года назад принял решение расширить свой бизнес, добавив к нему кофейное направление. Первоначально, во время пандемии, его запрос на покупку франшизы отклонили, но спустя время удалось достичь договорённости.

«Сначала нам отказали, но потом получилось договориться. Есть интерес в город завести еще одну классную кофейню», — отметил бизнесмен.

Кроме того, в интервью Вячеслав Лыков поделился личной историей о том, как в молодости он боролся с зависимостью. Он рассказал, что вырос в неспокойном районе Привокзального поселка, рядом с Порт-Артуром, и после неудачи в первом бизнесе нашёл поддержку в протестантской церкви.

«Я потерял бизнес и пришел в протестантскую церковь. У меня была определенная зависимость, которая ушла», — прокомментировал Лыков.

Первая кофейня Surf Coffee в Омске должна открыться в марте следующего года.

Напомним, что ранее рестораны Омска отметили на премии Russian Wine Awards, которая оценивает лучшие винные карты в России. В этом году в конкурсе участвовало около 400 заведений, и четыре омских ресторана получили награды.

«Вино как искусство»: за что омские рестораны получили престижные награды
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#Екатерина Тараленко#Бизнес#Омск#Омская область#Новости#Пандемия#Пекарня#Кофе
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