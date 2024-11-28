Основатель «Пряно-Румяно» откроет в Омске кофейню Surf Coffee

Кроме того, в интервью Вячеслав Лыков поделился личной историей о том, как в молодости он боролся с зависимостью. Он рассказал, что вырос в неспокойном районе Привокзального поселка, рядом с Порт-Артуром, и после неудачи в первом бизнесе нашёл поддержку в протестантской церкви.