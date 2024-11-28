Основатель «Пряно-Румяно» откроет в Омске кофейню Surf Coffee

Posted 28 ноября, 11:03
Published 28 ноября, 11:03
Modified 28 ноября, 11:06
Updated 28 ноября, 11:06
В Омске намечается открытие новой кофейни. Основатель популярной сети пекарен и кондитерских «Пряно-Румяно» Вячеслав Лыков анонсировал запуск первой точки международной сети кофеен Surf Coffee в Омске. Дебютная кофейня расположится по адресу: Красный Путь 79.
В интервью на платформе Rutube он рассказал, что около года назад принял решение расширить свой бизнес, добавив к нему кофейное направление. Первоначально, во время пандемии, его запрос на покупку франшизы отклонили, но спустя время удалось достичь договорённости.
«Сначала нам отказали, но потом получилось договориться. Есть интерес в город завести еще одну классную кофейню», — отметил бизнесмен.
Кроме того, в интервью Вячеслав Лыков поделился личной историей о том, как в молодости он боролся с зависимостью. Он рассказал, что вырос в неспокойном районе Привокзального поселка, рядом с Порт-Артуром, и после неудачи в первом бизнесе нашёл поддержку в протестантской церкви.
«Я потерял бизнес и пришел в протестантскую церковь. У меня была определенная зависимость, которая ушла», — прокомментировал Лыков.
Первая кофейня Surf Coffee в Омске должна открыться в марте следующего года.
Напомним, что ранее рестораны Омска отметили на премии Russian Wine Awards, которая оценивает лучшие винные карты в России. В этом году в конкурсе участвовало около 400 заведений, и четыре омских ресторана получили награды.