Омский лесхоз разъяснил ситуацию с вырубкой деревьев около Дачного

Posted 28 ноября, 12:37
Published 28 ноября, 12:37
Modified 28 ноября, 12:39
Updated 28 ноября, 12:39
В социальных сетях в начале ноября появилась информация о реликтовых соснах, которые растут в лесу неподалеку от поселка Дачный. Эти деревья, по оценкам пользователей, могут быть старше 160 лет, что делает их свидетелями эпохи отмены крепостного права в России. Однако, несмотря на их историческую значимость, сосны оказались под угрозой вырубки. На многих деревьях были обнаружены метки от топора, что вызвало беспокойство среди местных жителей.
На днях Главное управление лесного хозяйства Омской области официально уведомило экологическую организацию «Зеленый дом» о том, что деревья в районе поселка Дачный подлежат так называемой «проходящей рубке».
Согласно материалам лесоустройства и хозяйственным распоряжениям, помимо проходной рубки, предусмотрена также вырубка отдельных деревьев, включая старые семенники, которые уже выполнили свою функцию. Возраст деревьев вблизи поселка Дачный составляет 75 лет, и они были посажены искусственно. Таким образом, эти насаждения не представляют культурной и исторической ценности, как это предполагалось ранее, — отметили в ГУ лесного хозяйства.
Напомним, что ранее в охотничьих угодьях Омской области разложили брикеты с вакциной от бешенства для диких животных. На каждый квадратный метр приходится около 15-20 таких брикетов.