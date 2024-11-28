Омский лесхоз разъяснил ситуацию с вырубкой деревьев около Дачного

В социальных сетях в начале ноября появилась информация о реликтовых соснах, которые растут в лесу неподалеку от поселка Дачный. Эти деревья, по оценкам пользователей, могут быть старше 160 лет, что делает их свидетелями эпохи отмены крепостного права в России. Однако, несмотря на их историческую значимость, сосны оказались под угрозой вырубки. На многих деревьях были обнаружены метки от топора, что вызвало беспокойство среди местных жителей.