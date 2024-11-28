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Posted 28 ноября, 08:54

Published 28 ноября, 08:54

Modified 29 ноября, 08:28

Updated 29 ноября, 08:28

Обиделся на тренеров: хоккеист Диц покинул «Авангард» из-за симуляции травмы

Обиделся на тренеров: хоккеист Диц покинул «Авангард» из-за симуляции травмы

28 ноября 2024, 08:54
Фото: ХК «Авангард».
Обман вскрылся после медицинской проверки.

Канадский защитник Даррен Диц официально покинул расположение «Авангарда» 22 ноября, однако причина такого решения была долгое время неизвестна. Как сообщил спортивный журналист Алексей Потапов, с экс-игроком «ястребов», «Торпедо» и «Динамо» прекратили сотрудничество из-за симуляции травмы.

«В определенный момент сослался на травму, которой не было. Убрали с большинства — обиделся и закосил на травму. Проверили везде, ничего не нашли и повесили на карандаш», — передает слова Потапова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Диц провел за «ястребов» 18 матчей и набрал 4 очка (1 шайба и 3 результативные передачи). Показатель полезности игрока составил «-8».

Напомним, что впервые информация о расторжении контракта с Дарреном появилась в середине октября. Тогда инсайдеры сообщали, что руководство «Авангарда» хочет обменять защитника, так как «он не оправдал возложенных надежд».

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