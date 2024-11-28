Posted 28 ноября, 18:18
Published 28 ноября, 18:18
Modified 28 ноября, 18:18
Updated 28 ноября, 18:18
Согласно аналитическим данным, в минувшем году «Норникель» стал мировым лидером по объемам финансирования социальной сферы. Компания направила на поддержку местных сообществ, волонтерские проекты и благотворительность 513 миллионов долларов инвестиций, и это в 10 раз превысило средний показатель по отрасли, составляющий 51 миллион долларов.
Также компания является рекордсменом по показателям социальных отчислений в расчете на тонну добытой руды. Согласно расчетам в «медном эквиваленте», с каждой тонны отчислялось 344 доллара. Это значительно превышает показатели ближайшего конкурента Northam Platinum (ЮАР), направлявшей 130 долларов с тонны, пишет Комсомольская Правда.
Общие социальные расходы горнодобывающего сектора в 2023 году сократились до 2,55 миллиарда долларов (годом ранее они составляли 3,49 миллиарда долларов). Тем не менее, даже невзирая на общее снижение, доля «Норникеля» не изменилась, что доказывает приверженность компании социальной ответственности даже в условиях экономических вызовов.
«Норникель» является российской горно-металлургической компанией, специализация которой — добыча и переработка никеля, палладия, меди и других металлов. Компания входит в число крупнейших в своей отрасли в мире. Штаб-квартира «Норникеля» находится в Москве.
ГМК под руководством Владимира Потанина является активным участником проектов социально-экономического развития регионов присутствия, оказывает поддержку инфраструктурным проектам и реализует масштабные экологические программы.
Можно утверждать, что Россия, вопреки санкционному давлению и несмотря на непростую экономическую ситуацию, продолжает удерживать лидерскую планку по уровню социальной ответственности бизнеса.