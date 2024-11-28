«Норникель» Потанина направил 513 млн долларов на поддержку соцпроектов в 2023 году

Общие социальные расходы горнодобывающего сектора в 2023 году сократились до 2,55 миллиарда долларов (годом ранее они составляли 3,49 миллиарда долларов). Тем не менее, даже невзирая на общее снижение, доля «Норникеля» не изменилась, что доказывает приверженность компании социальной ответственности даже в условиях экономических вызовов.