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Posted 28 ноября, 09:45

Published 28 ноября, 09:45

Modified 28 ноября, 09:47

Updated 28 ноября, 09:47

Пожилые омичи лишились почти миллиона рублей из-за телефонных мошенников

Мошенничество на миллион: как 17-летний омич обманул пенсионеров

28 ноября 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney.

Пожилые омичи лишились почти миллиона рублей из-за телефонных мошенников

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против 17-летнего жителя региона, который стал участником преступной группы, обманывающей пенсионеров.

В Омской области завершили расследование дела о мошенничестве, а материалы передали в Тарский городской суд. Обвиняемым стал 17-летний житель региона. Он входил в преступную группу занимавшуюся обманом по схеме «Родственник попал в беду».

Следствие установило, что злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники якобы попали в аварию и срочно нуждаются в деньгах для урегулирования вопросов с полицией и компенсации ущерба. Эти звонки вызывали у пенсионеров сильное беспокойство и страх за близких, что делало их легкой добычей для мошенников.

В этой схеме обвиняемый выполнял роль курьера. Он приезжал к обманутым пенсионерам, которые находились в состоянии паники. После молодой человек забирал у них деньги, которые те надеялись передать своим близким. Часть полученных средств оставалась у него, а остальное передавалось другим участникам группы.

По данным следствия, от действий этой группы пострадали четыре пожилых человека, которые в лишились почти миллиона рублей. Теперь дело будет рассматриваться в суде. Обвиняемому грозит серьезное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, что ранее суд обязал житель Нижегородской области вернуть почти 2 млн рублей, обманным путем полученных от пенсионерки из Омской области.

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#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Суд#Пенсионеры#Мошенничество#Авария#Мошенники#Новости#Лишение свободы#Пожилые люди#Преступная группа
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