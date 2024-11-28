Мошенничество на миллион: как 17-летний омич обманул пенсионеров

Следствие установило, что злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники якобы попали в аварию и срочно нуждаются в деньгах для урегулирования вопросов с полицией и компенсации ущерба. Эти звонки вызывали у пенсионеров сильное беспокойство и страх за близких, что делало их легкой добычей для мошенников.