Мошенничество на миллион: как 17-летний омич обманул пенсионеров

Posted 28 ноября, 09:45
Published 28 ноября, 09:45
Modified 28 ноября, 09:47
Updated 28 ноября, 09:47
В Омской области завершили расследование дела о мошенничестве, а материалы передали в Тарский городской суд. Обвиняемым стал 17-летний житель региона. Он входил в преступную группу занимавшуюся обманом по схеме «Родственник попал в беду».
Следствие установило, что злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники якобы попали в аварию и срочно нуждаются в деньгах для урегулирования вопросов с полицией и компенсации ущерба. Эти звонки вызывали у пенсионеров сильное беспокойство и страх за близких, что делало их легкой добычей для мошенников.
В этой схеме обвиняемый выполнял роль курьера. Он приезжал к обманутым пенсионерам, которые находились в состоянии паники. После молодой человек забирал у них деньги, которые те надеялись передать своим близким. Часть полученных средств оставалась у него, а остальное передавалось другим участникам группы.
По данным следствия, от действий этой группы пострадали четыре пожилых человека, которые в лишились почти миллиона рублей. Теперь дело будет рассматриваться в суде. Обвиняемому грозит серьезное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Напомним, что ранее суд обязал житель Нижегородской области вернуть почти 2 млн рублей, обманным путем полученных от пенсионерки из Омской области.