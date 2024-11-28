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Posted 28 ноября, 12:10

Published 28 ноября, 12:10

Modified 28 ноября, 14:05

Updated 28 ноября, 14:05

Канарейкин: смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо плей-офф

Канарейкин: смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо плей-офф

28 ноября 2024, 12:10
Фото: ХК «Авангард».
Заслуженный тренер России уверен, что омская команда попадет в плей-офф даже несмотря на явный игровой спад по ходу сезона.

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин высказался о выступлении омского «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ и дал прогноз на положение дел в плей-офф. Тренер уверен, что омичи пройдут в следующий этап, так как для них это абсолютно выполнимая задача.

«Откровенно говоря, смешно говорить, что „Авангард“ пролетает мимо плей-офф. Это команда, которая не нуждается в рекомендациях, она регулярно подтверждает и входит в лидирующую группу на Востоке. Попадание в плей-офф, будем откровенны, — это не какая-то тяжелая, заоблачная работа. Если учесть, что есть неконкурентный „Барыс“, совершенно разобранный „Амур“, клуб из Тольятти со своими проблемами, их очень сильно штормит. Конечно, „Авангард“ попадет в восьмерку на Востоке, это не какая-то невыполнимая задача. У меня нет сомнений в этом! — передает слова Канарейкина „Советский спорт“.
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Напомним, что вчера омский «Авангард» объявил о подписании нового главного тренера — канадского специалиста Ги Буше. Соглашение с ним рассчитано на два года, до окончания сезона 2025/2026. Вопрос, кто займет место Сергея Звягина на тренерском мостике, оставался открытым долгое время, на пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с еще одним канадским тренером — Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.

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