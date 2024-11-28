Канарейкин: смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо плей-офф

Напомним, что вчера омский «Авангард» объявил о подписании нового главного тренера — канадского специалиста Ги Буше. Соглашение с ним рассчитано на два года, до окончания сезона 2025/2026. Вопрос, кто займет место Сергея Звягина на тренерском мостике, оставался открытым долгое время, на пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с еще одним канадским тренером — Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.