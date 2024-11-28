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Posted 28 ноября, 04:07

Published 28 ноября, 04:07

Modified 28 ноября, 04:09

Updated 28 ноября, 04:09

Хоценко рассказал о стратегическом партнерстве Омской области и Казахстана

Хоценко рассказал о стратегическом партнерстве Омской области и Казахстана

28 ноября 2024, 04:07
Фото: Сергей Мельников.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил на XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Омская область и Казахстан продолжают укреплять деловые и экономические связи, развивая транспортную инфраструктуру, что создает новые перспективы для приграничного сотрудничества.

Как сообщают в пресс-службе правительства Омской области, в своем выступлении губернатор подчеркнул важность отношений с Республикой Казахстан, которая традиционно занимает первое место среди иностранных партнеров Омской области по объему внешнеторгового оборота.

«Казахстан для приграничной Омской области — не просто ближайший сосед, а ключевой партнер. На долю Республики ежегодно приходится около 30% общего объема внешнеторгового оборота нашей области», — отметил Виталий Хоценко.
Фото: Сергей Мельников

Особое внимание в своем докладе губернатор уделил развитию транспортной инфраструктуры между Омской областью и казахстанскими регионами. Хоценко рассказал о реализации проекта создания мультимодального транспортного коридора, соединяющего Россию, Казахстан и Китай, с использованием потенциала трансграничной реки Иртыш.

«Запланировали на следующий год экспедицию по маршруту Россия — Казахстан — Китай, итоги которой подведем на форуме „Иртыш: река дружбы и развития“ в Омске», — сообщил губернатор Омской области.

Результаты текущей работы будут представлены на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который планируется провести в 2026 году в Омске. Это событие станет логичным продолжением укрепления сотрудничества между регионами двух стран и развития совместных проектов.

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#Диана Рязанцева#Омская область#Казахстан#Иртыш#Китай#Форум#Виталий Хоценко#Внешнеторговый оборот
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