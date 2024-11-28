Хоценко рассказал о стратегическом партнерстве Омской области и Казахстана

Posted 28 ноября, 04:07
Published 28 ноября, 04:07
Modified 28 ноября, 04:09
Updated 28 ноября, 04:09
Омская область и Казахстан продолжают укреплять деловые и экономические связи, развивая транспортную инфраструктуру, что создает новые перспективы для приграничного сотрудничества.
Как сообщают в пресс-службе правительства Омской области, в своем выступлении губернатор подчеркнул важность отношений с Республикой Казахстан, которая традиционно занимает первое место среди иностранных партнеров Омской области по объему внешнеторгового оборота.
«Казахстан для приграничной Омской области — не просто ближайший сосед, а ключевой партнер. На долю Республики ежегодно приходится около 30% общего объема внешнеторгового оборота нашей области», — отметил Виталий Хоценко.
Особое внимание в своем докладе губернатор уделил развитию транспортной инфраструктуры между Омской областью и казахстанскими регионами. Хоценко рассказал о реализации проекта создания мультимодального транспортного коридора, соединяющего Россию, Казахстан и Китай, с использованием потенциала трансграничной реки Иртыш.
«Запланировали на следующий год экспедицию по маршруту Россия — Казахстан — Китай, итоги которой подведем на форуме „Иртыш: река дружбы и развития“ в Омске», — сообщил губернатор Омской области.
Результаты текущей работы будут представлены на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который планируется провести в 2026 году в Омске. Это событие станет логичным продолжением укрепления сотрудничества между регионами двух стран и развития совместных проектов.