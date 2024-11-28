Хоценко поручил разработать планы-графики капремонта вузов и научных организаций

Ключевым проектом программы станет создание Межвузовского кампуса в Омске. Помимо учебных корпусов и научных лабораторий, в его инфраструктуру войдут объекты жилья, здравоохранения, спорта, культуры и отдыха. Центральным элементом кампуса станет Флагманская школа, которая будет ориентирована на интеллектуальное и творческое развитие детей. Ее выпускники смогут продолжить обучение по вузовским программам с последующим трудоустройством в компании — индустриальные партнеры, расположенные в кампусе