Хоценко поручил разработать планы-графики капремонта вузов и научных организаций

Posted 28 ноября, 08:35
Published 28 ноября, 08:35
Modified 28 ноября, 09:25
Updated 28 ноября, 09:25
Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, до 2030 года в регионе планируется провести капитальный ремонт 148 объектов, на что предполагается привлечь более 14 миллиардов рублей федерального финансирования. В следующем году запланирован ремонт 18 зданий высших учебных заведений и 7 научных организаций. Общий объем финансирования этих работ составит 1,4 миллиарда рублей.
По словам Виталия Хоценко, учитывая важность решения задач по участию региона в реализации национальных проектов технологического лидерства, модернизации инфраструктуры высшего образования и науки, было принято решение о создании Министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области. Данное ведомство начнет работу в следующем году.
Одной из главных задач министерства станет реализация региональной программы научно-технологического развития, которая получила одобрение Российской академии наук и была утверждена в ноябре.
Омская область активно улучшает позиции в научно-технологических рейтингах. Регион поднялся на шесть позиций и занял 14-е место в национальном научно-технологическом рейтинге Минобрнауки России. В рейтинге инновационного развития, составляемом Высшей школой экономики, область поднялась сразу на 16 пунктов и заняла 17-е место.
Среди достижений текущего года — открытие в Омской области первой передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех» на базе ОмГТУ. На грант в размере 120 миллионов рублей закуплено современное лабораторное оборудование, разработаны две образовательные программы с учетом потребностей индустриальных партнеров, а также произведен набор студентов.
В этом году был частично отремонтирован ряд вузов и научная организация за счет федерального бюджета. Продолжается строительство крытого катка с искусственным льдом при СибГУФК который планируется завершить к 2025 году.
«Поручаю разработать планы-графики мероприятий по капитальному ремонту объектов вузов и научных организаций до 2030 года с целью привлечения федерального финансирования», — отметил Виталий Хоценко.
Ключевым проектом программы станет создание Межвузовского кампуса в Омске. Помимо учебных корпусов и научных лабораторий, в его инфраструктуру войдут объекты жилья, здравоохранения, спорта, культуры и отдыха. Центральным элементом кампуса станет Флагманская школа, которая будет ориентирована на интеллектуальное и творческое развитие детей. Ее выпускники смогут продолжить обучение по вузовским программам с последующим трудоустройством в компании — индустриальные партнеры, расположенные в кампусе
Правительство Омской области совместно с вузами и научными организациями уже разрабатывает концепцию кампуса и уточняет его специализацию. Ведется работа по привлечению федерального и внебюджетного финансирования для реализации этого амбициозного проекта.