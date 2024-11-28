Ефимов: Инвестор готовит к открытию частный детский сад на севере Москвы

По словам Ефимова, объект площадью 1500 квадратных метров рассчитан на 90 детей. Победитель аукциона заключил договор аренды на 49 лет и по исполнении обязательств сможет перейти на льготную арендную ставку — 1 рубль за квадратный метр в год. Об этом пишет mos.ru.