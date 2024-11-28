Ефимов: Инвестор готовит к открытию частный детский сад на севере Москвы

Posted 28 ноября, 20:10
Published 28 ноября, 20:10
Modified 28 ноября, 20:14
Updated 28 ноября, 20:14
Инвестор займется приведением здания в надлежащее состояние в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год», сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, объект площадью 1500 квадратных метров рассчитан на 90 детей. Победитель аукциона заключил договор аренды на 49 лет и по исполнении обязательств сможет перейти на льготную арендную ставку — 1 рубль за квадратный метр в год. Об этом пишет mos.ru.
Победителем торгов стала частная школа «Знайка». Ей предстоит отремонтировать здание 1982 года постройки и оснастить его всем необходимым. В столичном правительстве также отметили, что инвестор сможет благоустроить прилегающую территорию площадью 70 соток для детского досуга.
Компания уже начала ремонт коммунальной инфраструктуры. В планах — замена кровли и окон, а также разработка проекта внутренней планировки помещений.
Как отметили в школе «Знайка», воспитание детей здесь основывается на принципах удовольствия, здоровья, образования и развития. В здании будут функционировать студии, кружки и группы кратковременного пребывания. В будущем планируется открыть первый класс российско-китайской начальной школы.
Головинский район активно развивается, строятся новые дома с необходимой инфраструктурой, частью которой станет обновленный детский сад.