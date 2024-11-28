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Posted 28 ноября, 13:56

Published 28 ноября, 13:56

Modified 28 ноября, 13:56

Updated 28 ноября, 13:56

«Дешевле снести»: омскую школу хотят исключить из проекта капитального ремонта

«Дешевле снести»: омскую школу хотят исключить из проекта капитального ремонта

28 ноября 2024, 13:56
Фото: 1MI.
Школа №91 оказалась настолько ветхой, что дешевле будет ее снести и построить заново.

Сегодня на заседании Горсовета обсуждался вопрос капитального ремонта омских школ. Как оказалось, некоторые из них стали настолько ветхими, что восстанавливать их нет смысла. В частности, речь идет о школе №91 на улице 24-й Северной. Директор департамента строительства Александр Маер отметил, что дешевле снести ее и построить заново, чем ремонтировать, пишет «Омск Информ».

В плачевном состоянии также оказалась школа № 71 в микрорайоне Московка. Дело плохо настолько, что подрядчик «Строительные материалы Сибири» отказался принимать здание для капремонта. При этом школу все-таки отремонтируют, а не снесут, но потратят на это не 205 млн рублей, как планировалось, а 340 млн.

Напомним, что недавно в районе дома №6Г на улице Бархатовой прорвало трубу, из-за этого сильно пострадала школа №106. Фонтан воды затопил крышу здания, спортивный зал, щитовую, вестибюль, музей и кабинет химии.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Капремонт#Капитальный ремонт#Капитальный ремонт школ#Новости
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