«Дешевле снести»: омскую школу хотят исключить из проекта капитального ремонта

Сегодня на заседании Горсовета обсуждался вопрос капитального ремонта омских школ. Как оказалось, некоторые из них стали настолько ветхими, что восстанавливать их нет смысла. В частности, речь идет о школе №91 на улице 24-й Северной. Директор департамента строительства Александр Маер отметил, что дешевле снести ее и построить заново, чем ремонтировать, пишет «Омск Информ».