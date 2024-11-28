«Дешевле снести»: омскую школу хотят исключить из проекта капитального ремонта

Posted 28 ноября, 13:56
Published 28 ноября, 13:56
Modified 28 ноября, 13:56
Updated 28 ноября, 13:56
Сегодня на заседании Горсовета обсуждался вопрос капитального ремонта омских школ. Как оказалось, некоторые из них стали настолько ветхими, что восстанавливать их нет смысла. В частности, речь идет о школе №91 на улице 24-й Северной. Директор департамента строительства Александр Маер отметил, что дешевле снести ее и построить заново, чем ремонтировать, пишет «Омск Информ».
В плачевном состоянии также оказалась школа № 71 в микрорайоне Московка. Дело плохо настолько, что подрядчик «Строительные материалы Сибири» отказался принимать здание для капремонта. При этом школу все-таки отремонтируют, а не снесут, но потратят на это не 205 млн рублей, как планировалось, а 340 млн.
Напомним, что недавно в районе дома №6Г на улице Бархатовой прорвало трубу, из-за этого сильно пострадала школа №106. Фонтан воды затопил крышу здания, спортивный зал, щитовую, вестибюль, музей и кабинет химии.