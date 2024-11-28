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Posted 28 ноября, 07:10

Published 28 ноября, 07:10

Modified 28 ноября, 07:12

Updated 28 ноября, 07:12

Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения бездомных собак на юную омичку

28 ноября 2024, 07:10
Фото: Информационный центр СК России. Александр Бастрыкин
Инцидент произошел на улице Малиновского, свора собак набросилась на 14-летнюю девочку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на 14-летнюю девочку. Руководитель омского следкома Виталий Батищев должен будет предоставить доклад Бастрыкину.

По предварительным данным, собаки покусали ребенку ноги. Девочке потребовалась медицинская помощь. Следком начал проверку инцидента.

В мэрии Омска сообщили что на место выехали бригады для отлова безнадзорных животных. В середине месяца на той же улице произошел еще один случай нападения собаки на человека. Пострадала местная жительница.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Уголовное дело#Нападение#Александр Бастрыкин#СК России#Медицинская помощь
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