Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения бездомных собак на юную омичку

Posted 28 ноября, 07:10
Published 28 ноября, 07:10
Modified 28 ноября, 07:12
Updated 28 ноября, 07:12
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на 14-летнюю девочку. Руководитель омского следкома Виталий Батищев должен будет предоставить доклад Бастрыкину.
По предварительным данным, собаки покусали ребенку ноги. Девочке потребовалась медицинская помощь. Следком начал проверку инцидента.
В мэрии Омска сообщили что на место выехали бригады для отлова безнадзорных животных. В середине месяца на той же улице произошел еще один случай нападения собаки на человека. Пострадала местная жительница.