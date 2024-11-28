«Авангард» в гостях крупно уступил «Автомобилисту» и прервал серию побед

Posted 28 ноября, 18:19
Published 28 ноября, 18:19
Modified 28 ноября, 18:24
Updated 28 ноября, 18:24
Сегодня в Екатеринбурге прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и местным «Автомобилистом». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
Первая шайба попала в ворота уже на девятой минуте первого периода, Ник Меркли пробил вратаря омичей Никиту Серебрякова, но тренерский штаб «Авангарда» решил использовать запрос на положение «вне игры». И не зря. Гол был отменен, игра продолжилась со стартовым счетом.
Следующая опасность поджидала уже хозяев площадки. После двух минут в меньшинстве, омичи начали активнее действовать в атаке, а потом реализовали контратаку. Шайбу забросил Семен Чистяков. Это был единственный отрезок, когда «ястребы» вели в счете.
Под занавес предыдущего отрезка Илья Каблуков получил малый штраф за бросок клюшки, поэтому второй период омичи начали в меньшинстве. За это время екатеринбуржцы успели нанести несколько бросков, но ни один из них не достиг цели. После удаление получил уже игрок «Автомобилиста» Степан Хрипунов, «Авангард» остался в большинстве, но также не смог им воспользоваться.
После возвращения пятого полевого хозяева льда осели в зоне противника, план оказался удачным. Они забросили две шайбы подряд за 22 секунды! Сначала из центра точно бросил Стефан Да Коста, а потом Максим Денежкин. Здесь нужно отменить и усилия вратаря Евгения Аликина, который не раз выручал оборону своей команды в опасные моменты и не дал сопернику сравнять счет.
В первой половине финального отрезка команды поочередно атаковали, матч стал похож на дуэль вратарей. К 11-й минуте Никита Серебряков все же в ней уступил: дубль оформил екатеринбуржец Максим Денежкин. Под занавес периода «Автомобилист» и «Авангард» обменялись голами, отличились Семен Кизимов и Семен Чистяков. На последних минутах тренерский штаб омичей снимает вратаря, но это уже никак не меняет ситуацию: преимущество остается за хозяевами, итоговый счет — 4:2.
Напомним, что 22 ноября «Авангард» на домашней арене обыграл «Адмирал» со счетом 2:1. В составе «ястребов» отличились нападающие Илья Рейнгардт и Николай Прохоркин. Через два дня омичи одержали еще одну победу, на этот раз в матче с казахстанским «Барысом» (3:2). Эта серия стала первой за несколько месяцев, с середины сентября «Авангард» либо чередовал победы и поражения, либо проигрывал игры подряд.
Еще одна, третья подряд, победа случилась вчера в Магнитогорске. В серии буллитов «ястребы» одолели местный «Металлург» со счетом 2:1. Единственную шайбу омичей в основное время забросил Наиль Якупов. Следующий матч «Авангарда» пройдет 1 декабря на домашней арене, соперником омичей станет череповецкая «Северсталь».