«Авангард» в гостях крупно уступил «Автомобилисту» и прервал серию побед

Под занавес предыдущего отрезка Илья Каблуков получил малый штраф за бросок клюшки, поэтому второй период омичи начали в меньшинстве. За это время екатеринбуржцы успели нанести несколько бросков, но ни один из них не достиг цели. После удаление получил уже игрок «Автомобилиста» Степан Хрипунов, «Авангард» остался в большинстве, но также не смог им воспользоваться.