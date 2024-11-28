gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 08:37

Published 28 ноября, 08:37

Modified 28 ноября, 08:39

Updated 28 ноября, 08:39

АО СК «РСХБ-Страхование» расширяет линейку страховых продуктов на Банки. ру

АО СК «РСХБ-Страхование» расширяет линейку страховых продуктов на Банки. ру

28 ноября 2024, 08:37
Фото: 1MI.
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ». erid: LjN8KMCPJ
АО СК «РСХБ-Страхование» расширяет линейку страховых продуктов на Банки.ру.

Полисы ипотечного страхования могут оформить заемщики ипотечных продуктов не только Россельхозбанка, но и других банков.

К ключевым преимуществам программы ипотечного страхования относится мгновенное согласование страховых сумм до 35 млн рублей. В части имущества страхование распространяется на квартиры и загородные дома, являющиеся залоговыми объектами по ипотеке. При этом клиентам не нужно проводить оценку или осмотр недвижимости с годом постройки после 1961 года. Такой упрощенный порядок оформления страховки применяется как для квартир, так и для домов, в том числе деревянных.

В части личного страхования заёмщикам в возрасте до 65 лет не требуется проходить медицинское обследование или предоставлять какие-либо медицинские документы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика