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Posted 27 ноября, 12:09

Published 27 ноября, 12:09

Modified 27 ноября, 12:11

Updated 27 ноября, 12:11

Зима встретит омичей резким похолоданием и еще одной неприятностью

Зима встретит омичей резким похолоданием и еще одной неприятностью

27 ноября 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney.
Рассказываем о погоде в первых числах декабря.

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, до конца этой недели в Омской области осадков не ожидается. Это может говорить о том, что в регионе вскоре похолодает. 1 декабря температура днем опустится до -14 градусов, ночью — до -18. Также в этот день с 9:00 до 15:00 в городе и области ожидается туман.

Со 2 по 4 декабря прогнозируют в пределах -6 градусов, 5 и 6 — может похолодать до -10 градусов.

Фото: Ventusky

А последние дни ноября жителей Омской области ждут температурные перепады. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ближайшие три дня столбик термометра будет в пределах -5… -10 днем и -11… -18 — ночью. 29 и 30 декабря ожидается слабый снег и ветер до 8 м/с.

Синоптики спрогнозировали аномальный декабрь в Омской области
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Температура#Декабрь#Сибирский федеральный округ
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