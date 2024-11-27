Зима встретит омичей резким похолоданием и еще одной неприятностью

Posted 27 ноября, 12:09
Published 27 ноября, 12:09
Modified 27 ноября, 12:11
Updated 27 ноября, 12:11
По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, до конца этой недели в Омской области осадков не ожидается. Это может говорить о том, что в регионе вскоре похолодает. 1 декабря температура днем опустится до -14 градусов, ночью — до -18. Также в этот день с 9:00 до 15:00 в городе и области ожидается туман.
Со 2 по 4 декабря прогнозируют в пределах -6 градусов, 5 и 6 — может похолодать до -10 градусов.
А последние дни ноября жителей Омской области ждут температурные перепады. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ближайшие три дня столбик термометра будет в пределах -5… -10 днем и -11… -18 — ночью. 29 и 30 декабря ожидается слабый снег и ветер до 8 м/с.