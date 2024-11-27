Зима встретит омичей резким похолоданием и еще одной неприятностью

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, до конца этой недели в Омской области осадков не ожидается. Это может говорить о том, что в регионе вскоре похолодает. 1 декабря температура днем опустится до -14 градусов, ночью — до -18. Также в этот день с 9:00 до 15:00 в городе и области ожидается туман.