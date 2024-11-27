«Закон о разводах»: омский депутат решил смягчить законопроект после критики

Posted 27 ноября, 04:20
Published 27 ноября, 04:20
Modified 27 ноября, 04:45
Updated 27 ноября, 04:45
Ранее на сайте Государственной думы появилось официальное заключение Счетной палаты на законопроект об обязательных консультациях с психологом для супругов, решивших разводиться. В новой версии закона депутат Игорь Антропенко предложил ограничить эту обязанность только теми семьями, у которых есть несовершеннолетние дети.
По словам Антропенко, изменения будут касаться исключительно тех пар, которые имеют общих детей. Это решение было принято для того, чтобы поддержать их эмоциональное состояние и помочь в вопросах, связанных с детским благополучием. Внесение поправок также обсуждали вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев и сенатор от Омской области Дмитрий Перминов.
Инициативу законопроекта депутат представил в сентябре. Новый подход направлен на то, чтобы помочь разводящимся родителям пройти через процесс расставания с минимальными последствиями для детей.
Напомним, что инициативу об обязательных консультациях с психологом для разводящихся пар выдвинули омские политики Игорь Антропенко, депутат Госдумы, и Дмитрий Перминов, член Совета Федерации. Однако, по итогам рассмотрения законопроекта Счетной палатой, было вынесено отрицательное заключение. Эксперт ведомства, аудитор Сергей Штогрин, указал на несколько важных проблем, среди которых отсутствие расчетов стоимости реализации такой инициативы. По его мнению, обязательные консультации с психологом можно рассматривать лишь в контексте социальных услуг для людей с ограниченной дееспособностью, а не для всех разводящихся супругов.