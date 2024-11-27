«Закон о разводах»: омский депутат решил смягчить законопроект после критики

Напомним, что инициативу об обязательных консультациях с психологом для разводящихся пар выдвинули омские политики Игорь Антропенко, депутат Госдумы, и Дмитрий Перминов, член Совета Федерации. Однако, по итогам рассмотрения законопроекта Счетной палатой, было вынесено отрицательное заключение. Эксперт ведомства, аудитор Сергей Штогрин, указал на несколько важных проблем, среди которых отсутствие расчетов стоимости реализации такой инициативы. По его мнению, обязательные консультации с психологом можно рассматривать лишь в контексте социальных услуг для людей с ограниченной дееспособностью, а не для всех разводящихся супругов.