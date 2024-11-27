Владимир Путин откроет новый университет в Омске

27 ноября президент России Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев примут участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске. Информация о его открытии появилась весной этого года. Филиал КазНУ разместят на базе Омского государственного университета им. Ф.М Достоевского.