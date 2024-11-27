Владимир Путин откроет новый университет в Омске

Posted 27 ноября, 08:11
Published 27 ноября, 08:11
Modified 27 ноября, 09:39
Updated 27 ноября, 09:39
27 ноября президент России Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев примут участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске. Информация о его открытии появилась весной этого года. Филиал КазНУ разместят на базе Омского государственного университета им. Ф.М Достоевского.
Как сообщают «РИА Новости», помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что руководители стран примут участие в открытии филиала посредством видеосвязи, тем самым ознаменовав начало его работы.
Напомним, что ранее на Левом берегу собирались открыть перекресток улиц 70 лет Октября, Степанца и бульвара Архитекторов для движения транспорта.