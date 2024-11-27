В заброшке на окраине Омска случился пожар длиной в 4 минуты

Posted 27 ноября, 04:55
Published 27 ноября, 04:55
Modified 27 ноября, 04:57
Updated 27 ноября, 04:57
Согласно данным МЧС Омской области, пожар произошел в заброшенном здании на улице Новосортировочной около 21:06. Пожар затронул 5 квадратных метров и был ликвидирован 9 сотрудниками МЧС с использованием двух единиц спецтехники. Открытое горение было потушено в 21:10. Пострадавших на месте происшествия нет.
По предварительным данным, пламя возникло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом.
Ранее Город55 писал о том, что мэр Называевска пытался оспорить штраф за жуткий пожар, в котором сгорело 97 домов.