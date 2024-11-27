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Posted 27 ноября, 04:55

Published 27 ноября, 04:55

Modified 27 ноября, 04:57

Updated 27 ноября, 04:57

В Омске загорелся мусор в заброшенном здании

В заброшке на окраине Омска случился пожар длиной в 4 минуты

27 ноября 2024, 04:55
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске загорелся мусор в заброшенном здании

26 ноября в Омске на улице Новосортировочной загорелся мусор.

Согласно данным МЧС Омской области, пожар произошел в заброшенном здании на улице Новосортировочной около 21:06. Пожар затронул 5 квадратных метров и был ликвидирован 9 сотрудниками МЧС с использованием двух единиц спецтехники. Открытое горение было потушено в 21:10. Пострадавших на месте происшествия нет.

По предварительным данным, пламя возникло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом.

Ранее Город55 писал о том, что мэр Называевска пытался оспорить штраф за жуткий пожар, в котором сгорело 97 домов.

За сутки омские спасатели МЧС потушили семь пожаров
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#Диана Рязанцева#Общество#Безопасность#Пожары#МЧС
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