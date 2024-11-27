В Омской области назначили новых замминистров здравоохранения

Posted 27 ноября, 11:39
Published 27 ноября, 11:39
Modified 27 ноября, 14:01
Updated 27 ноября, 14:01
Губернатор Виталий Хоценко назначил двух новых заместителей министра здравоохранения Омской области. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации 22 ноября. Должности заняли Ольга Богданова и Ольга Мигунова.
Из документа следует, что Богданова будет не только замом, но и начальником управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, которое ранее возглавляла Элеонора Кровелец. Сама Ольга до назначения работала главой гинекологической больницы. Ольга Мигунова же была начальником управления стратегического развития и реформирования.
Напомним, что недавно с поста заместителя министра здравоохранения ушла Ольга Скрипкина, она отвечала за направление государственных закупок.