В Омской области назначили новых замминистров здравоохранения

Из документа следует, что Богданова будет не только замом, но и начальником управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, которое ранее возглавляла Элеонора Кровелец. Сама Ольга до назначения работала главой гинекологической больницы. Ольга Мигунова же была начальником управления стратегического развития и реформирования.