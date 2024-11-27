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Posted 27 ноября, 08:58

Published 27 ноября, 08:58

Modified 27 ноября, 09:37

Updated 27 ноября, 09:37

В Омске одобрили единственную заявку на конкурс на постройку мусорного полигона

В Омской области выбрали компанию для строительства мусорного полигона

27 ноября 2024, 08:58
Фото: 1MI.

В Омске одобрили единственную заявку на конкурс на постройку мусорного полигона

Минприроды Омской области одобрило заявку компании «Омский экологический оператор» на участие в конкурсе по созданию и управлению объектами для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов.

Минприроды Омской области 22 ноября рассмотрело единственную заявку от компании «Омский экологический оператор» на участие в конкурсе. Речь идет о соглашении на финансирование создания объектов в Омском районе, где будут обрабатывать, утилизировать и захоранивать твердые коммунальные отходы.

Комиссия тщательно изучила заявку «Омского экологического оператора» и подтвердила, что она соответствует всем требованиям. Ожидается, что соглашение подпишут в первом квартале 2025 года.

Напомним, что ранее на улице Конева загорелся мусор в строящемся доме.

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#Екатерина Тараленко#Экология#Омск#Омская область#Конкурс#Минприроды#Финансирование#Новости#Соглашение
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