В Омской области выбрали компанию для строительства мусорного полигона

Posted 27 ноября, 08:58
Published 27 ноября, 08:58
Modified 27 ноября, 09:37
Updated 27 ноября, 09:37
Минприроды Омской области 22 ноября рассмотрело единственную заявку от компании «Омский экологический оператор» на участие в конкурсе. Речь идет о соглашении на финансирование создания объектов в Омском районе, где будут обрабатывать, утилизировать и захоранивать твердые коммунальные отходы.
Комиссия тщательно изучила заявку «Омского экологического оператора» и подтвердила, что она соответствует всем требованиям. Ожидается, что соглашение подпишут в первом квартале 2025 года.
Напомним, что ранее на улице Конева загорелся мусор в строящемся доме.