В Омской области выбрали компанию для строительства мусорного полигона

Минприроды Омской области 22 ноября рассмотрело единственную заявку от компании «Омский экологический оператор» на участие в конкурсе. Речь идет о соглашении на финансирование создания объектов в Омском районе, где будут обрабатывать, утилизировать и захоранивать твердые коммунальные отходы.