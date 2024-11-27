В Омске выбрали подрядчика для охраны метромоста почти за 14 млн

Первоначальная стоимость контракта составляла 17,8 млн рублей. На участие в аукционе поступило четыре заявки, и один из претендентов предложил снизить цену до 13,9 млн рублей. Именно с этой компанией и был заключен контракт. По информации НГС55, охраной объекта организация из Кургана ООО «Рубикон».