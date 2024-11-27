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Posted 27 ноября, 10:31

Published 27 ноября, 10:31

Modified 27 ноября, 10:43

Updated 27 ноября, 10:43

В Омске выбрали подрядчика для охраны метромоста почти за 14 млн

В Омске выбрали подрядчика для охраны метромоста почти за 14 млн

27 ноября 2024, 10:31
Фото: gorod55.ru.
Выбрали подрядчика для обеспечения безопасности метромоста, который предложил снизить стоимость контракта с 17,8 до 13,9 млн рублей. Работы начнутся в январе 2025 года.

В Омске определили компанию, которая будет отвечать за безопасность метромоста, соединяющего улицу Орджоникидзе и переулок Енисейский. Эта информацию опубликовали на портале государственных закупок. Заказчиком выступило «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

Первоначальная стоимость контракта составляла 17,8 млн рублей. На участие в аукционе поступило четыре заявки, и один из претендентов предложил снизить цену до 13,9 млн рублей. Именно с этой компанией и был заключен контракт. По информации НГС55, охраной объекта организация из Кургана ООО «Рубикон».

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан обеспечивать круглосуточную охрану. В состав дежурной смены входят четыре человека. Начало работ запланировали на 1 января 2025 года, а срок действия контракта составляет один год.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Мост#Безопасность#Аукцион#Контракт#Охрана#Курган
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