В Омске выбрали подрядчика для охраны метромоста почти за 14 млн

Posted 27 ноября, 10:31
Published 27 ноября, 10:31
Modified 27 ноября, 10:43
Updated 27 ноября, 10:43
В Омске определили компанию, которая будет отвечать за безопасность метромоста, соединяющего улицу Орджоникидзе и переулок Енисейский. Эта информацию опубликовали на портале государственных закупок. Заказчиком выступило «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».
Первоначальная стоимость контракта составляла 17,8 млн рублей. На участие в аукционе поступило четыре заявки, и один из претендентов предложил снизить цену до 13,9 млн рублей. Именно с этой компанией и был заключен контракт. По информации НГС55, охраной объекта организация из Кургана ООО «Рубикон».
Согласно условиям контракта, подрядчик обязан обеспечивать круглосуточную охрану. В состав дежурной смены входят четыре человека. Начало работ запланировали на 1 января 2025 года, а срок действия контракта составляет один год.
Напомним, что ранее омские власти искали подрядчика для уборки метромоста и прилегающих территорий.