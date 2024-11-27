В Омске во второй раз за вечер загорелся мусор: пожар длился 14 минут

По данным МЧС Омской области, 26 ноября около 21:13 на улице Конева произошел пожар в строящемся доме. Пламя охватило 20 квадратных метров, на которых горел мусор. В ликвидации возгорания участвовали 12 спасателей, а также было задействовано три единицы специальной техники. Открытое горение было ликвидировано всего за 14 минут — в 21:27. Несмотря на масштабы происшествия, пострадавших нет