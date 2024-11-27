В Омске во второй раз за вечер загорелся мусор: пожар длился 14 минут

Posted 27 ноября, 05:35
Published 27 ноября, 05:35
Modified 27 ноября, 05:37
Updated 27 ноября, 05:37
По данным МЧС Омской области, 26 ноября около 21:13 на улице Конева произошел пожар в строящемся доме. Пламя охватило 20 квадратных метров, на которых горел мусор. В ликвидации возгорания участвовали 12 спасателей, а также было задействовано три единицы специальной техники. Открытое горение было ликвидировано всего за 14 минут — в 21:27. Несмотря на масштабы происшествия, пострадавших нет
Предварительная версия причины возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. В настоящее время МЧС проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
Напомним, этот инцидент оказался уже вторым возгоранием в тот вечер, связанным с мусором. Ранее, в 21:06, произошло аналогичное происшествие на улице Новосортировочной, где в заброшенном здании загорелся мусор на площади 5 квадратных метров. Этот пожар был также быстро потушен, и, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Стоит отметить, что мусор, как источник возгорания, продолжает оставаться одной из главным причин пожаров в Омске, особенно в заброшенных и строящихся зданиях, где зачастую нет должного контроля и регулярной уборки мусора.
Город55 предупреждает, что брошенные обрывки бумаги, пластиковые пакеты или упаковки могут стать катализатором серьезного возгорания, которое приведет к повреждению имущества или даже угрозе жизни. Помните, что соблюдение простых правил может существенно снизить риски возникновения пожаров.