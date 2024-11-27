В Минстрое РФ сообщили о снижении цен в новостройках. Узнали, что будет в Омске

Отметим, что ранее сервис «Авито Недвижимость» привел статистику о снижении цен на недвижимость в Омске с июля по октябрь. Средняя стоимость квартиры в нашем городе составляет 8 млн рублей. При этом реального снижения цен на рынке не было, отмечают специалисты по недвижимости.