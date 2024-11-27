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Posted 27 ноября, 09:34

Published 27 ноября, 09:34

Modified 27 ноября, 09:36

Updated 27 ноября, 09:36

Иллюстрация

В Минстрое РФ сообщили о снижении цен в новостройках. Узнали, что будет в Омске

27 ноября 2024, 09:34
Фото: 1MI. Иллюстрация

В минстрое России сообщили о снижении цен на жилье в новостройках

Омский специалист по недвижимости Василий Стародубцев рассказал Городу55, что квартиры будут продаваться, если государство предоставит какие-либо акции или программы для застройщиков.

Министр строительства России Ирек Файзуллин сообщил, что квартиры в новостройках начнут дешеветь.

«Дешеветь начало уже. Есть тенденция того, что сейчас не продается более 60% жилья. Так или иначе, компании, чтобы обеспечить финансовый поток, будут регулировать [рынок] скидками. Основная задача — держать коридор в части роста цен на строительные ресурсы. Это и стройматериалы, и перевозки, и стоимость рабочей силы», — передает слова Файзуллина издание Life.

Город55 узнал, как обстоят дела в Омске у специалиста по недвижимости компании «Миард» Василия Стародубцева.

«Посмотрел аналитику. Например, у застройщика „Брусника“ в начале ноября был скачок цен. Подняли на 400 тысяч рублей, к середине месяца сбросили на 200 тысяч, — рассказал эксперт. — Министр называет цифру непроданных квартир в 60%. Если будут акции от государства, то застройщики не будут ничем рисковать. Тогда квартиры будут продаваться. Ставки по ипотеке пока высокие. Нет даже слухов, что будут снижаться».
Динамика цен за первую половину ноябряДинамика цен за первую половину ноября
Динамика цен за первую половину ноября. Фото: МЛСН

Василий Стародубцев отметил, что на омском рынке сейчас действительно избыток квартир.

«Если есть деньги, то купить можно в любой новостройке. Их полно. Очень много объектов сейчас стоит на продаже», — добавил Стародубцев.

Отметим, что ранее сервис «Авито Недвижимость» привел статистику о снижении цен на недвижимость в Омске с июля по октябрь. Средняя стоимость квартиры в нашем городе составляет 8 млн рублей. При этом реального снижения цен на рынке не было, отмечают специалисты по недвижимости.

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#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск#Строительство#Жилье#Скидки#Новостройки#Рынок недвижимости#Цены на недвижимость
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