gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 13:08

Published 27 ноября, 13:08

Modified 27 ноября, 13:08

Updated 27 ноября, 13:08

Омские власти потратят на содержание метромоста почти 50 миллионов рублей

Омские власти потратят на содержание метромоста почти 50 миллионов рублей

27 ноября 2024, 13:08
Фото: gorod55.ru.
Сейчас идут поиски подрядчика, соглашение планируется заключить на год.

На сайте госзакупок начались поиски подрядчика, который займется содержанием омского метромоста. Этап подачи заявок продлится до 4 декабря. За работу управление по строительству Омской области готово заплатить компании-победителю 49,650 миллионов рублей.

Соглашение будет рассчитано практически на год: с 1 января по 20 декабря 2025 года. В обязанности подрядчика будет входить очистка проезжей части и обочин от мусора, прочистка и промывка закрытой системы водоотвода, ямочный ремонт дороги, заделка трещин, а также мойка светофоров, замена опор дорожных знаков и другие работы.

Напомним, что ранее в департаменте транспорта омской мэрии рассказали, что на омском мосту у Телецентра во время капитального ремонта начнут временный демонтаж трамвайных рельс.

Фурам разрешили ездить по омскому Ленинградскому мосту
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Новости#Метромост#Содержание дорог#Госзакупка#Содержание моста
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика