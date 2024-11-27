Омские власти потратят на содержание метромоста почти 50 миллионов рублей

Соглашение будет рассчитано практически на год: с 1 января по 20 декабря 2025 года. В обязанности подрядчика будет входить очистка проезжей части и обочин от мусора, прочистка и промывка закрытой системы водоотвода, ямочный ремонт дороги, заделка трещин, а также мойка светофоров, замена опор дорожных знаков и другие работы.