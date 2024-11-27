gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 11:55

Published 27 ноября, 11:55

Modified 27 ноября, 11:57

Updated 27 ноября, 11:57

В Омске фиолетовый хлеб появился на прилавках магазинов

Омские магазины начали продавать уникальный фиолетовый хлеб

27 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI.

В Омске фиолетовый хлеб появился на прилавках магазинов

Стартовала продажа уникального хлеба из фиолетовой муки, разработанного учеными ОмГАУ.

В омских магазинах появилась новинка — хлеб из фиолетовой муки. Этот необычный продукт стал результатом работы ученых из ОмГАУ. В основе хлеба лежит уникальный сорт пшеницы, который отличается высоким содержанием полезных веществ, особенно антиоксидантов.

Фиолетовый цвет хлеба — это результат использования специальной пшеницы, разработанной омскими учеными. Сотрудник лаборатории качества зерна международного селекционного генетического центра ОмГАУ Михаил Кошкин в интервью 12 каналу рассказал, что исследования, проведенные в Турции, показали, что этот хлеб может служить не только профилактическим средством, но и помогать в лечении ранних стадий рака.

На полках магазинов фиолетовый хлеб представили в трех вариантах: небольшие булочки, батоны и подовый хлеб в нарезке. Цены на этот продукт варьируются от 22 до 49 рублей. Однако стоит учитывать, что срок годности хлеба составляет всего три дня из-за его натурального состава.

Напомним, что ранее Николай Дрофа рассказал о причинах подорожания хлеба. Несмотря на рекордный урожай зерна, цены на хлеб выросли более чем на 10%.

Факторов много: глава омского минсельхоза объяснил подорожание хлеба в области
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика