Омские магазины начали продавать уникальный фиолетовый хлеб

На полках магазинов фиолетовый хлеб представили в трех вариантах: небольшие булочки, батоны и подовый хлеб в нарезке. Цены на этот продукт варьируются от 22 до 49 рублей. Однако стоит учитывать, что срок годности хлеба составляет всего три дня из-за его натурального состава.