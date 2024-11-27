Омские магазины начали продавать уникальный фиолетовый хлеб

Posted 27 ноября, 11:55
Published 27 ноября, 11:55
Modified 27 ноября, 11:57
Updated 27 ноября, 11:57
В омских магазинах появилась новинка — хлеб из фиолетовой муки. Этот необычный продукт стал результатом работы ученых из ОмГАУ. В основе хлеба лежит уникальный сорт пшеницы, который отличается высоким содержанием полезных веществ, особенно антиоксидантов.
Фиолетовый цвет хлеба — это результат использования специальной пшеницы, разработанной омскими учеными. Сотрудник лаборатории качества зерна международного селекционного генетического центра ОмГАУ Михаил Кошкин в интервью 12 каналу рассказал, что исследования, проведенные в Турции, показали, что этот хлеб может служить не только профилактическим средством, но и помогать в лечении ранних стадий рака.
На полках магазинов фиолетовый хлеб представили в трех вариантах: небольшие булочки, батоны и подовый хлеб в нарезке. Цены на этот продукт варьируются от 22 до 49 рублей. Однако стоит учитывать, что срок годности хлеба составляет всего три дня из-за его натурального состава.
Напомним, что ранее Николай Дрофа рассказал о причинах подорожания хлеба. Несмотря на рекордный урожай зерна, цены на хлеб выросли более чем на 10%.