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Posted 27 ноября, 13:32

Published 27 ноября, 13:32

Modified 27 ноября, 13:32

Updated 27 ноября, 13:32

Омичей предупредили о перекрытии загруженного участка Левого берега

Омичей предупредили о перекрытии загруженного участка Левого берега

27 ноября 2024, 13:32
Фото: 1MI.
На участке бульвара Архитекторов будут проводить монтаж контактной сети, из-за этого временно изменится схема проезда транспорта.

Сегодня вечером на двух улицах левобережья перекроют движение транспорта. Это связано с монтажом контактной сети на участке бульвара Архитекторов: от улицы Степанца до проспекта Комарова.

С 22:00 до 22:30 автомобили не смогут ездить с улицы 70 лет Октября в направлении улицы Степанца, в это время омичам придется выбирать объездные маршруты и следовать по ним.

Фото: Администрация Омска

Напомним, что в Омске на месяц перекрыли дорогу, ведущую к «Зеленому острову». Речь идет об участке проезжей части по 1-й Затонской улице, ограничения будут действовать с 25 ноября по 29 декабря.

Никаких прогулок? В Омске перекрыли часть набережной Тухачевского
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Монтаж#Монтажные работы
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