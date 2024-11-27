Омичей предупредили о перекрытии загруженного участка Левого берега

Posted 27 ноября, 13:32
Published 27 ноября, 13:32
Modified 27 ноября, 13:32
Updated 27 ноября, 13:32
Сегодня вечером на двух улицах левобережья перекроют движение транспорта. Это связано с монтажом контактной сети на участке бульвара Архитекторов: от улицы Степанца до проспекта Комарова.
С 22:00 до 22:30 автомобили не смогут ездить с улицы 70 лет Октября в направлении улицы Степанца, в это время омичам придется выбирать объездные маршруты и следовать по ним.
Напомним, что в Омске на месяц перекрыли дорогу, ведущую к «Зеленому острову». Речь идет об участке проезжей части по 1-й Затонской улице, ограничения будут действовать с 25 ноября по 29 декабря.