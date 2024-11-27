Нужно пить полтора литра воды в день? А натощак? Отвечает врач

По словам Юлии Нефедовой, в России до сих пор не существует единых нормативов по количеству употребления воды в день. Однако есть рекомендации: в среднем требуется 30 мл на один килограмм массы тела взрослого человека. То есть человеку с весом 60 килограммов нужно получить 1800 миллилитров воды в сутки.