Нужно пить полтора литра воды в день? А натощак? Отвечает врач

Posted 27 ноября, 05:50
Published 27 ноября, 05:50
Modified 27 ноября, 05:52
Updated 27 ноября, 05:52
По словам Юлии Нефедовой, в России до сих пор не существует единых нормативов по количеству употребления воды в день. Однако есть рекомендации: в среднем требуется 30 мл на один килограмм массы тела взрослого человека. То есть человеку с весом 60 килограммов нужно получить 1800 миллилитров воды в сутки.
«Летом суточная потребность в жидкости несколько отличается — 40 мл на один килограмм массы тела. Важно помнить, что в жаркий день, особенно при большой физической активности жидкости потребуется еще больше. Кому-то действительно может хватит и двух литров воды в день, а кому-то — больше или меньше. Все зависит от веса и жажды», — отметила гастроэнтеролог.
Больше воды нужно:
Это мнение является правдой.
По словам врача, тело человека состоит почти на 80% из воды. Она выполняет в организме много жизненно важных функций: пищеварение, обмен веществ, растворение питательных веществ (например, витаминов, аминокислот, минеральных веществ), выведение продуктов распада и токсинов из организма, поддерживает температуру тела и двигательную активность.
Действительно, кипяченая вода является менее полезной. В ней почти нет кислорода, солей магния и кальция.
Магний успокаивает нервную систему, защищает организм от инфекций, играет важную роль в работе кишечника, мочевого пузыря. Кальций обеспечивает сокращение мышц, делает кости и зубы крепкими.
«Сырая вода, то есть бутилированная негазированная, родниковая, будет полезней для организма. Лучшим выбором будет вода в бутылке, так как ее безопасность гарантируется производителем. Чтобы пить воду из-под крана или природного источника с пользой для здоровья, необходимо убедиться в ее безопасности. Также хорошим решением будет использование специального фильтра», — отметила гастроэнтеролог.
Эта привычка не обязательна, но полезна, отметила врач.
«Советую практиковать ее всем, независимо от возраста и наличия каких-либо заболеваний. Чистая вода улучшает состояние здоровья, помогает стабилизировать работу органов пищеварения, похудеть, а также сохранить молодость и красоту кожи и волос», — подтвердила эксперт.
По словам Нефедовой, слишком большое количество выпитой воды действительно может навредить. Это может привести к проблемам с пищеварением, большой нагрузке на сердце и почки, снижению натрия в крови.
«Из наиболее частых симптомов переизбытка воды — головная боль и чувство тошноты. В особо тяжелых случаях это грозит отеком легких и мозга, поскольку организм будет пытаться восстановить концентрацию натрия», — подчеркнула Юлия.
Недостаток воды тоже делает хуже здоровью человека. Если пить слишком мало воды, в организме нарушаются обменные процессы, не выводятся токсины, происходит обезвоживание. Такое состояние называется дегидратацией. К его симптомам относятся:
По словам Юлии Нефедовой, водный баланс считается нормальным, когда количество выделяемой и поступаемой жидкости, равномерны. В ином случае — его необходимо восстанавливать.
«Нужно выпивать один стакан воды за 30 минут до завтрака, обеда и ужина. Далее один или полтора стакана воды или чая через час после завтрака, обеда и ужина. И один стакан воды перед сном. Такой режим возможен, если нет каких-либо противопоказаний. Если сразу непривычно и сложно пить столько воды, то можно уменьшить количество — делать по несколько глотков», — добавила врач.