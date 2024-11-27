Новый электропоезд «Финист» свяжет Омск, Екатеринбург и Тюмень

Posted 27 ноября, 03:54
Published 27 ноября, 03:54
Modified 27 ноября, 03:57
Updated 27 ноября, 03:57
Скоростной поезд «Финист», который будет ежедневно следовать по маршруту Екатеринбург — Тюмень — Омск, представляет собой важный шаг в улучшении транспортной инфраструктуры региона. О запуске нового маршрута стало известно в ходе рабочей встречи с администрацией Свердловской области, в которой принимал участие заместитель главы РЖД.
По расписанию, «Финист» отправляется из Екатеринбурга в 6:45 и прибывает в Омск в 19:45, в то время как обратный рейс из Омска стартует в 10:57 и прибывает в Екатеринбург в 22:09. Время указано по местному. Весь путь займет около 12 часов.
На маршруте предусмотрены остановки на ключевых станциях, таких как Шарташ, Камышлов, Ощепково, Тюмень и Ишим, а в Омской области поезд сделает три промежуточных остановки: в Мангуте, Называевке и Любинке.
«Финист» — это современный российский электропоезд, который объединяет комфорт и безопасность для пассажиров. В вагонах установлены передовые системы климат-контроля и очистки воздуха, камеры видеонаблюдения, информационные табло и USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Пассажиры с ограниченными возможностями смогут воспользоваться специальными местами и подъемниками для инвалидных колясок, а семьи с детьми оценят удобные пеленальные столики в туалетах. Также в вагонах 1 и 5 разрешена перевозка домашних животных, что сделает поездки еще более удобными.
Производство «Финиста» наладили на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Этот электропоезд стал российским аналогом знаменитой «Ласточки», но, в отличие от нее, создан исключительно из российских комплектующих. Изначально проект носил название «Ласточка» или «Восток», но окончательное название «Финист» было выбрано в ходе голосования. Это название связано с мифической птицей, символизирующей обновление и возрождение, что делает поезд не только символом прогресса, но и культурным наследием.
«Финист» способен развивать скорость до 160 км/ч и оснащен системой рекуперативного торможения, что позволяет эффективно использовать энергию. Пятивагонный состав вмещает до 400 пассажиров и полностью соответствует современным стандартам безопасности и комфорта.
В будущем на базе «Финиста» планируется разработка новых моделей поездов, включая двухсистемные и гибридные поезда с автономными батареями. Запуск этих поездов стал важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры региона, предоставляя пассажирам быстрый и удобный способ перемещения на большие расстояния.
Напомним, что на сайте АО «Омск-пригород» опубликовано обновленное расписание, которое вступит в силу с 15 декабря. Согласно изменениям, в Омске изменится расписание пригородных поездов. В новом графике 11 маршрутов будут отправляться раньше, а 10 — позже. Так, например, поезд «Омск-Называевская» начнет движение на 23 минуты раньше.