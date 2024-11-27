Новый электропоезд «Финист» свяжет Омск, Екатеринбург и Тюмень

Производство «Финиста» наладили на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Этот электропоезд стал российским аналогом знаменитой «Ласточки», но, в отличие от нее, создан исключительно из российских комплектующих. Изначально проект носил название «Ласточка» или «Восток», но окончательное название «Финист» было выбрано в ходе голосования. Это название связано с мифической птицей, символизирующей обновление и возрождение, что делает поезд не только символом прогресса, но и культурным наследием.