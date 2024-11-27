Nissan забит баранами: двое омичей устроили ночную кражу скота

Posted 27 ноября, 06:45
Published 27 ноября, 06:45
Modified 27 ноября, 07:24
Updated 27 ноября, 07:24
После остановки машины оказалось, что животных украли ночью из загона в деревне Северное, расположенной в Шербакульском районе. Похищенных баранов вернули проснувшимся владельцам.
В ходе расследования выяснилось, что двое задержанных — 27-летний и 25-летний омичи — причастны к серии краж скота в соседних селах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они похитили 42 барана на общую сумму 593 тысячи рублей.
Мужчины специально объезжали населенные пункты, заранее выбирая загоны на окраинах, которые не были охраняемы собаками или должным образом укреплены. Один из них оставался в машине, следя за обстановкой, а второй забирал животных. Похищенных баранов они сбывали заготовителю в Ленинском районе.
После задержания преступников было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.