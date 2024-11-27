Nissan забит баранами: двое омичей устроили ночную кражу скота

Мужчины специально объезжали населенные пункты, заранее выбирая загоны на окраинах, которые не были охраняемы собаками или должным образом укреплены. Один из них оставался в машине, следя за обстановкой, а второй забирал животных. Похищенных баранов они сбывали заготовителю в Ленинском районе.