Мусорные свалки в Омской области: 19 уже убрали, 35 — в планах

Вместе с тем, мнинприроды Омской области напоминают жителям Омской области об ответственности за сохранение чистоты в своем регионе. Если вы стали свидетелем несанкционированного сброса отходов, важно сообщить об этом в центр экомониторинга Омской области. Для этого можно воспользоваться номером телефона 8-923-685-56-31. Важно помнить, что каждый из нас может внести свой вклад в поддержание чистоты и порядка в своем регионе.