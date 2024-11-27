Мусорные свалки в Омской области: 19 уже убрали, 35 — в планах

Posted 27 ноября, 06:12
Published 27 ноября, 06:12
Modified 27 ноября, 07:18
Updated 27 ноября, 07:18
В Омской области продолжается масштабная работа по ликвидации несанкционированных свалок, которые наносят вред экологии и создают угрозу для здоровья людей.
По данным минприроды Омской области, на сегодняшний день специалисты завершили уборку мусора в нескольких районах:
А также в самом Омске.
В общей сложности было очищено 19 свалок, которые представляли угрозу для экологии и здоровья населения.
Однако работы не завершены. В рамках программы также продолжатся работы в Нововаршавском, Калачинском и Москаленском районах, где борьба с мусорными скоплениями все еще в процессе. Всего в Омской области планируется ликвидировать 35 таких свалок, что должно значительно улучшить состояние окружающей среды.
Для финансирования этой масштабной работы муниципальным образованиям Омской области была выдана субсидия из областного бюджета, что позволило ускорить процесс. Ликвидация несанкционированных свалок является важным шагом в обеспечении чистоты и безопасности окружающей среды.
Вместе с тем, мнинприроды Омской области напоминают жителям Омской области об ответственности за сохранение чистоты в своем регионе. Если вы стали свидетелем несанкционированного сброса отходов, важно сообщить об этом в центр экомониторинга Омской области. Для этого можно воспользоваться номером телефона 8-923-685-56-31. Важно помнить, что каждый из нас может внести свой вклад в поддержание чистоты и порядка в своем регионе.
Ранее Город55 писал, что Хоценко рассказал о ликвидации крупной свалки на Левобережье Омска. Всего на полигоне в Кировском округе располагалось почти 4 млн кубометров мусора.