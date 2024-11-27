«Игра не улучшилась»: чемпион мира Терещенко высказался о победной серии «Авангарда»

Posted 27 ноября, 10:36
Published 27 ноября, 10:36
Modified 27 ноября, 15:19
Updated 27 ноября, 15:19
Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал игру «Авангарда» в последних матчах. По его мнению, даже несмотря на первую за долгое время серию побед качество выступлений команды не улучшилось. Сейчас результата помогает достигать только индивидуальное мастерство определенных игроков.
«По поводу того, что игра улучшилась, наверное, нет. Просто исполнители появились: Прохоркин, Якупов. Сейчас Маклауд еще приедет. Давайте посмотрим, куда это их приведет, это слишком короткий этап. Приняты кардинальные меры, хотелось бы, чтобы „Авангард“ поправил свое положение: и игровое, и турнирное», — передает слова Терещенко «Чемпионат».
Напомним, что 22 ноября «Авангард» на домашней арене обыграл «Адмирал» со счетом 2:1. В составе «ястребов» отличились нападающие Илья Рейнгардт и Николай Прохоркин. Через два дня омичи одержали еще одну победу, на этот раз в матче с казахстанским «Барысом» (3:2). Эта серия стала первой за несколько месяцев, с середины сентября «Авангард» либо чередовал победы и поражения, либо проигрывал игры подряд.
Еще одна, третья подряд, победа случилась вчера в Магнитогорске. В серии буллитов «ястребы» одолели местный «Металлург» со счетом 2:1. Единственную шайбу омичей в основное время забросил Наиль Якупов.