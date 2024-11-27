«Игра не улучшилась»: чемпион мира Терещенко высказался о победной серии «Авангарда»

Напомним, что 22 ноября «Авангард» на домашней арене обыграл «Адмирал» со счетом 2:1. В составе «ястребов» отличились нападающие Илья Рейнгардт и Николай Прохоркин. Через два дня омичи одержали еще одну победу, на этот раз в матче с казахстанским «Барысом» (3:2). Эта серия стала первой за несколько месяцев, с середины сентября «Авангард» либо чередовал победы и поражения, либо проигрывал игры подряд.