ФОМС: Бюджет 2025 года позволит 100 млн россиян бесплатно проверить здоровье

Posted 27 ноября, 14:55
Published 27 ноября, 14:55
Modified 27 ноября, 14:55
Updated 27 ноября, 14:55
«РИА Новости» сообщает, что спикерами выступили заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова и председатель ФОМС Илья Баланин.
Баланин отметил, что за счёт средств ОМС более 100 миллионов россиян в следующем году смогут пройти диспансеризацию. Это позволит обеспечить своевременное выявление заболеваний. Он добавил, что более 27 миллионов граждан смогут получить помощь в стационаре. Также будет обеспечено необходимое количество посещений врачей в год за счёт средств ОМС. Более 37 миллионов человек, страдающих хроническими заболеваниями, смогут наблюдаться у врачей.
Закон утвердил основные характеристики бюджета ФОМС на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
В Совете Федерации отметили, что, согласно прогнозам, общий объем доходов бюджета ФОМС в следующем году составит 4,33 триллиона рублей, что на 16,07% больше, чем в текущем году. В 2026 году запланированы доходы в объеме 4,77 триллиона рублей, а в 2027-м — 5,16 триллиона рублей. Доходы бюджета ФОМС формируются за счет страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам и средств федерального бюджета.
Объем расходов бюджета ФОМС на 2025 год, согласно прогнозам, составит 4,47 триллиона рублей, на 2026 год — 4,83 триллиона рублей, на 2027 год — 5,16 триллиона рублей.
Дефицит бюджета фонда в следующем году составит 136,6 миллиарда рублей, в 2026-м — 55,4 миллиарда рублей, в 2027-м — 0,8 миллиарда рублей. Он будет финансироваться за счёт переходящих остатков денежных средств бюджета ФОМС.
ФОМС осуществляет расходы своего бюджета в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие здравоохранения».