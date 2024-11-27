ФОМС: Бюджет 2025 года позволит 100 млн россиян бесплатно проверить здоровье

Баланин отметил, что за счёт средств ОМС более 100 миллионов россиян в следующем году смогут пройти диспансеризацию. Это позволит обеспечить своевременное выявление заболеваний. Он добавил, что более 27 миллионов граждан смогут получить помощь в стационаре. Также будет обеспечено необходимое количество посещений врачей в год за счёт средств ОМС. Более 37 миллионов человек, страдающих хроническими заболеваниями, смогут наблюдаться у врачей.