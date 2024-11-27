gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 14:55

Published 27 ноября, 14:55

Modified 27 ноября, 14:55

Updated 27 ноября, 14:55

ФОМС: Бюджет 2025 года позволит 100 млн россиян бесплатно проверить здоровье

ФОМС: Бюджет 2025 года позволит 100 млн россиян бесплатно проверить здоровье

27 ноября 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сенаторы одобрили Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Они указали на положительную динамику и увеличение доходов бюджета фонда. Об этом рассказали в пресс-службе Совета Федерации.

«РИА Новости» сообщает, что спикерами выступили заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова и председатель ФОМС Илья Баланин.

Баланин отметил, что за счёт средств ОМС более 100 миллионов россиян в следующем году смогут пройти диспансеризацию. Это позволит обеспечить своевременное выявление заболеваний. Он добавил, что более 27 миллионов граждан смогут получить помощь в стационаре. Также будет обеспечено необходимое количество посещений врачей в год за счёт средств ОМС. Более 37 миллионов человек, страдающих хроническими заболеваниями, смогут наблюдаться у врачей.

Закон утвердил основные характеристики бюджета ФОМС на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В Совете Федерации отметили, что, согласно прогнозам, общий объем доходов бюджета ФОМС в следующем году составит 4,33 триллиона рублей, что на 16,07% больше, чем в текущем году. В 2026 году запланированы доходы в объеме 4,77 триллиона рублей, а в 2027-м — 5,16 триллиона рублей. Доходы бюджета ФОМС формируются за счет страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам и средств федерального бюджета.

Объем расходов бюджета ФОМС на 2025 год, согласно прогнозам, составит 4,47 триллиона рублей, на 2026 год — 4,83 триллиона рублей, на 2027 год — 5,16 триллиона рублей.

Дефицит бюджета фонда в следующем году составит 136,6 миллиарда рублей, в 2026-м — 55,4 миллиарда рублей, в 2027-м — 0,8 миллиарда рублей. Он будет финансироваться за счёт переходящих остатков денежных средств бюджета ФОМС.

ФОМС осуществляет расходы своего бюджета в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика