Для омичей проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

В преддверии Дня борьбы со СПИДом, который проводят во всем мире 1 декабря, омичи смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Для этого в городе будут работать мобильные группы СПИД-Центра. Публикуем их график выездов: