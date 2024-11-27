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Posted 27 ноября, 07:35

Published 27 ноября, 07:35

Modified 27 ноября, 07:37

Updated 27 ноября, 07:37

Для омичей проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

Для омичей проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

27 ноября 2024, 07:35
Фото: Центр-СПИД Омская область.
Мобильные бригады СПИД-Центра будут работать в течение трех дней.

В преддверии Дня борьбы со СПИДом, который проводят во всем мире 1 декабря, омичи смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Для этого в городе будут работать мобильные группы СПИД-Центра. Публикуем их график выездов:

  • 29.11.2024 г. с 15:00 до 19:00 парковка по адресу ул. Ленина, 12 у памятника «Степанычу»;
  • 30.11.2024 г. с 10:00 до 15:00 парковка ОмГМУ, ул. пр-кт Мира, 9;
  • 01.12.2023 г. с 12.00 до 16:00 в ТЦ «Мега»

Отметим, что в четверг, 28 ноября, в нашей группе ВКонтакте пройдет стрим, на котором врач-эпидемиолог Ксения Луговина ответит на вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции. Трансляция начнется в 16:00.

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#Евгений Игишев#Здоровье#Омск#Парковка#ОмГМУ#Спид#Вич#Бесплатное тестирование
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