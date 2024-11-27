Для омичей проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

Posted 27 ноября, 07:35
Published 27 ноября, 07:35
Modified 27 ноября, 07:37
Updated 27 ноября, 07:37
В преддверии Дня борьбы со СПИДом, который проводят во всем мире 1 декабря, омичи смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Для этого в городе будут работать мобильные группы СПИД-Центра. Публикуем их график выездов:
Отметим, что в четверг, 28 ноября, в нашей группе ВКонтакте пройдет стрим, на котором врач-эпидемиолог Ксения Луговина ответит на вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции. Трансляция начнется в 16:00.