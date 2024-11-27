Дагестан и Чечня лидируют по рождаемости в СКФО

“Ридус» пишет, что в Северо-Кавказском федеральном округе наибольшее количество новорожденных за 9 месяцев текущего года зарегистрировано в Дагестане — показатель составил 31 874 ребенка, Чеченской Республике с показателем свыше 23,2 тысяч детей и Ставропольском крае — более 17,4 тысяч детей. Наименьший уровень рождения отмечен в Карачаево-Черкесской Республике, где было зафиксировано всего 3 222 ребёнка. Всего в регионе за указанный период родилось больше 94,5 тысяч детей.