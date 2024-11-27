Четверть омичей становились жертвами телефонных мошенников

Posted 27 ноября, 11:27
Published 27 ноября, 11:27
Modified 27 ноября, 11:31
Updated 27 ноября, 11:31
Наиболее уязвимы перед аферистами женщины и зуммеры. Боязнь обмана оказалась главной причиной, по которой большинство омичей предпочитают не отвечать на звонки с незнакомых номеров.
Более половины респондентов (53%) сталкивались с телефонными мошенниками, причем зачастую неоднократно (17% — один раз, 21% — два раза и 14% — три раза). Почти каждый второй из них (48%) лишился денег в результате таких звонков; свыше четверти — как минимум дважды (20% — один раз, 19% — два раза и 9% — три раза).
Женщины становились жертвами мошенников заметно чаще мужчин (54% женщин против 29% мужчин). Кроме того, женщины куда чаще страдали от мошенников более одного раза (32% женщин против 16% мужчин).
Самой уязвимой возрастной группой среди омичей от 18 до 60 лет оказались респонденты в возрасте 24-35 лет: среди них от мошенников страдал каждый второй из числа тех, кто вступал в разговор с ними. Для сравнения, среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет таковых 37%, среди респондентов от 45 до 54 лет — 34%, а среди опрошенных в возрасте от 55 до 60 лет — всего 24%.
«Предполагаем, что доля жертв мошенников среди возрастной аудитории 55-60 лет оказалась самой низкой во многом за счет того, что именно на них направлены различные кампании по информированию граждан о телефонном и интернет-мошенничестве, , а также именно у них минимальное количество смартфонов с онлайн-банкингом, что затрудняет моментальный перевод денег, — говорит Артем Искра, Управляющий директор Департамента массовых видов страхования компании „Ренессанс страхование“ — Кроме того, опрос показал, что люди систематически предупреждают близких о телефонных аферистах. Свыше четверти опрошенных (28%) говорят с ними об этом чаще раза в месяц, 22% — раз в два-три месяца, еще 17% — каждый раз, когда узнают о новых случаях мошенничества из новостей, соцсетей или столкнувшись с ними лично. И лишь 27% никогда не поднимали эту тему в общении с близкими. Также востребованы такие меры защиты, как страхование банковских карт. Такое страхование защищает не только в случае социальной инженерии, но и при хищении средств иными методами мошенничества (например, фишинг, скимминг, потеря кредитной карты), грабежа клиента после снятия наличных в банкомате и так далее.».
В подавляющем большинстве случаев речь шла о потере нескольких десятков тысяч рублей, тогда как об утрате сумм, превышающих 100 тыс. руб., сообщили 16% опрошенных (в частности, треть респондентов потеряли не более 10 тысяч рублей, 30% — 10-50 тыс. руб., 24% — 50-100 тыс. руб., 13% — 100-500 тыс. руб. и 3% — свыше 500 тыс. руб.).
Примечательно, что более половины респондентов, пострадавших от мошенников (54%), до столкновения с ними считали себя способными вовремя распознать обман и противостоять ему.
Боязнь мошенников оказалась главной причиной, по которой более половины жителей Омска (56%) предпочитают не отвечать на звонки с незнакомых номеров (в частности, 31% подходят к телефону редко, а 25% — никогда). Чуть меньше, но тоже достаточно сильно людей раздражают навязчивая реклама ненужных услуг и звонки с предложением кредитов. При этом мобильные сервисы, определяющие спам-звонки, большой популярностью не пользуются — их применяют меньше трети опрошенных (31%).
Методология
* Опрос проводился в середине ноября 2024 года среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в крупных городах.