Четверть омичей становились жертвами телефонных мошенников

Самой уязвимой возрастной группой среди омичей от 18 до 60 лет оказались респонденты в возрасте 24-35 лет: среди них от мошенников страдал каждый второй из числа тех, кто вступал в разговор с ними. Для сравнения, среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет таковых 37%, среди респондентов от 45 до 54 лет — 34%, а среди опрошенных в возрасте от 55 до 60 лет — всего 24%.