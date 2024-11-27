«Авангард» лишился главного кандидата на пост генерального менеджера

Сергей Гомоляко мог занять и другую должность в омской команде. В октябре телеграм-канал «Хоккейная правда» сообщал, что руководство «Авангарда» хочет включить специалиста в тренерский штаб. Но информация так и не подтвердилась, зато появилось множество новых кандидатов на место Сергея Звягина: канадский специалист Жеррар Галлан, североамериканец Тодд Рирден и канадец Джей Вудкрофт, все они имеют опыт работы в клубах Национальной хоккейной лиги. Еще один кандидат — иностранный специалист Майк Пелино, который уже долгое время работает в России.