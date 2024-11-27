«Авангард» лишился главного кандидата на пост генерального менеджера

Posted 27 ноября, 10:36
Published 27 ноября, 10:36
Modified 27 ноября, 13:17
Updated 27 ноября, 13:17
Омский спортивный журналист Андрей Блохин рассказал, как обстоят дела с поиском генерального менеджера для «Авангарда». Недавно в СМИ появилась информация, что нынешний генменеджер Евгений Забуга написал заявление об увольнении и хочет покинуть пост уже на этой неделе.
По информации эксперта, главный кандидат на эту должность Сергей Гомоляко все же не присоединится к команде. Напомним, что ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко заявлял, что переход спортивного директора чемпионского «Металлурга» в Омск — уже решенный вопрос.
Кроме того, Блохин отметил, что слухи о приходе в «Авангард» Ильи Ковальчука не подтвердились, он не приедет в Омск ни в качестве игрока, ни в качестве генерального менеджера. Не рассматривает должность и функционер клуба и экс-игрок «ястребов» Максим Сушинский.
Сергей Гомоляко мог занять и другую должность в омской команде. В октябре телеграм-канал «Хоккейная правда» сообщал, что руководство «Авангарда» хочет включить специалиста в тренерский штаб. Но информация так и не подтвердилась, зато появилось множество новых кандидатов на место Сергея Звягина: канадский специалист Жеррар Галлан, североамериканец Тодд Рирден и канадец Джей Вудкрофт, все они имеют опыт работы в клубах Национальной хоккейной лиги. Еще один кандидат — иностранный специалист Майк Пелино, который уже долгое время работает в России.
Напомним, что вчера в Магнитогорске «Авангард» встретился с местным «Металлургом». «Ястребы» победили со счетом 2:1 в серии буллитов. Сейчас омичи располагаются на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков в 29 матчах.