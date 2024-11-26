Закрытие «Киви-банка» вызвало бум дропперов в России

“Ридус» пишет, что волна дроперства в России начала развиваться с февраля 2024 года, когда Центробанк аннулировал лицензию у «Киви Банка», который ранее был весьма популярным среди злоумышленников для отмывания денег и подозревался в сотрудничестве с преступными группировками, рассказала эксперт. Мошенники успешно использовали «Киви Банк» для вывода денег, а банк, в свою очередь, осознавал это и с радостью содействовал им за определенный процент. Все были довольны, пока Центробанк не закрыл эту схему. По ее словам, после закрытия «Киви Банка» злоумышленники начали активно искать новые механизмы легализации своих доходов. Это и стало причиной роста числа дропов и расширения базы лиц.