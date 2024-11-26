Вратарь из Омска Аскаров одержал первую победу в НХЛ в составе «Сан Хосе»

В 2020 году Ярослава Аскарова задрафтовала американская команда «Нэшвилл Предаторз» под общим 11-м номером. Отметим, что это был лучший показатель в истории драфтов для голкиперов из России. Но карьера в системе клуба у вратаря не задалась: после выступлений как за фарм-клуб, так и за сам «Предаторз», Аскаров сам запросил обмен и оказался в «Сан-Хосе».