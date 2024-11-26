Вратарь из Омска Аскаров одержал первую победу в НХЛ в составе «Сан Хосе»

Posted 26 ноября, 09:32
Published 26 ноября, 09:32
Modified 26 ноября, 09:34
Updated 26 ноября, 09:34
26 ноября на льду арены «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе прошел матч между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу «акул». Этот матч стал первым в Национальной хоккейной лиге для российского вратаря Ярослава Аскарова, он отразил 22 броска из 24 и отметился одной результативной передачей.
«Сегодня моя игра была иногда хорошей, иногда паршивой. Дальше у нас все будет хорошо, все будет замечательно», — передает слова Аскарова журналист Шэн Пэн.
Сейчас «Сан‑Хосе» занимает 14 место в Западной конференции НХЛ, набрав 19 очков, «Лос‑Анджелес» же расположился на шестом месте с 25 очками.
Ярослав Аскаров родился в Омске и начал карьеру в «Авангарде». В возрасте 11 лет он переехал в Санкт-Петербург и выступал за местную юношескую команду «Бульдоги», после чего успел поиграть за молодежную команду «СКА-Варяги». В сезоне 2019/20 17-летний Аскаров дебютировал в КХЛ в составе СКА, отразив 23 броска из 25 в матче против «Сочи», который завершился со счетом 4:2.
В 2020 году Ярослава Аскарова задрафтовала американская команда «Нэшвилл Предаторз» под общим 11-м номером. Отметим, что это был лучший показатель в истории драфтов для голкиперов из России. Но карьера в системе клуба у вратаря не задалась: после выступлений как за фарм-клуб, так и за сам «Предаторз», Аскаров сам запросил обмен и оказался в «Сан-Хосе».
Напомним, что недавно в результате обмена со СКА в «Авангард» перешел вратарь Никита Серебряков. В сезоне 2024/2025 в составе «армейцев» он провел пять матчей, его коэффициент надежности — 3,7, а процент отраженных бросков — 87,4. Серебряков перешел в питерский клуб в начале прошлого сезона, до этого, во время выступления за «Адмирал», он признавался лучшим вратарем сезона 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.